Kriss Kyle foi ao Dubai saltar de helicóptero numa bicicleta. Queria superar o medo das alturas

O vídeo mostra aquilo que poucos acreditariam ser possível e a proeza que quase ninguém seria capaz de tentar. Alcançou-a o ciclista escocês de 26 anos. “Foi absolutamente aterrador”, disse, recordando o momento em que saltou para o heliporto de um hotel, a 200 metros do solo

Sair de um helicóptero montado numa bicicleta, para deslizar sobre uma rampa instalada a 200 metros de altura, no topo do hotel Burj Al Arab, no Dubai é a mais recente façanha de Kriss Kyle, estrela do BMX.

O mais curioso é que o ciclista escocês, de 26 anos, jura que tem “pânico” de alturas. “Foi absolutamente aterrador”, garantiu, já em terreno firme.

A ideia foi mesmo a de enfrentar esse medo e ultrapassá-lo. “Tive de programar todo o meu corpo para o conseguir fazer”, explicou, recordando que nos momentos antes de saltar apenas repetia para si mesmo “Estou a fazer isto, nada mais importa, estou mesmo a fazer isto”.

No vídeo publicado esta segunda-feira pela Red Bull, é possível ver outras manobras de Kyle, realizadas nos cenários mais conhecidos do Dubai. A montagem inclui uma série de 'slides' num parque aquático, entre outros percursos radicais, e termina com o ciclista a saltar para dentro de um pequeno barco em movimento.

Kriss Kyle não conhecia a cidade, disse, para depois a elogiar numa entrevista à Red Bull como um lugar “incrível”, onde toda a gente o recebeu com simpatia.

Chegado o momento de fazer o balanço, o ciclista não hesita em considerar que este projeto o tornou “mais forte”. Mas não será o último, garante: “Mal posso esperar para fazer mais. Estou sempre a pensar na próxima aventura”.