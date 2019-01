Juan Guaidó proibido de sair da Venezuela. Defesa critica “decisão arbitrária”

O Supremo Tribunal de Justiça venezuelano decretou que Juan Guaidó está impedido de viajar para o estrangeiro sem autorização e alienar bens ou propriedades, assim como o bloqueio das suas contas bancárias. Os advogados de defesa do Presidente interino da Venezuela já contestaram a decisão e alertam que a detenção de Guaidó está iminente.

“A iminência da sua detenção deriva do carácter arbitrário de atuação do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela. A falta de independência e imparcialidade do STJ somam-se à prática arbitrária das decisões expressas que conduzem a ordens de detenção contra inúmeros líderes da oposição”, afirma a defesa num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Os advogados de Guaidó apelam por isso a mais medidas de proteção para o Presidente interino da Venezuela e da sua família por parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

“Garantir que Juan Guaidó pode levar a cabo as suas funções enquanto presidente da Assembleia Nacional e enquanto Presidente interino da Venezuela sem ser objeto de ameaças, intimidação ou atos de violência é essencial”, concluíram os advogados de Washington.

Este anúncio surge no mesmo dia em que elementos da Força de Ação Especial da Polícia Nacional Bolivariana (FAES) cercaram a casa de Juan Guaidó, onde se encontrava a filha de 20 meses.

Nessa altura, o Presidente interino da Venezuela apresentava na Universidade Central da Venezuela o seu plano para a reconstrução do país, o 'Plan País'.