Irão enfrenta maior desafio económico desde Revolução de 1979, diz Presidente Rouhani

O Irão enfrenta o desafio económico mais severo das últimas quatro décadas, afirmou esta quarta-feira o Presidente do país, Hassan Rouhani. A culpa é das sanções americanas, pelo que o Governo de Teerão não deve ser responsabilizado pela crise, sublinhou.

No ano passado, a Administração americana reintroduziu sanções ao Irão depois de o Presidente Donald Trump ter retirado os EUA do acordo nuclear internacional assinado em 2015. Ao abrigo desse acordo, Teerão aceitou interromper o seu programa nuclear durante pelo menos 15 anos em troca do alívio das sanções financeiras e sobre o petróleo.

Devido à pressão de Washington, dezenas de empresas europeias abandonaram o Irão, deixando milhares de iranianos no desemprego. A reintrodução de sanções bancárias também reduziu drasticamente o investimento estrangeiro e o acesso ao crédito internacional, enquanto as exportações de petróleo (a principal fonte de receita do país) ficaram reduzidas a mais de metade.

“Resistência e sacrifícios” para derrotar os EUA

“O país enfrenta hoje a maior pressão e [as maiores] sanções económicas dos últimos 40 anos”, ou seja, desde a Revolução Islâmica de 1979, disse Rouhani num discurso comemorativo transmitido pela televisão estatal. “Os nossos problemas devem-se principalmente à pressão da América e dos seus seguidores. O Governo zeloso e o sistema islâmico não devem ser responsabilizados”, acrescentou.

Rouhani não referiu a corrupção nem a má gestão, dois outros fatores que analistas apontam como responsáveis pela queda livre da economia iraniana, como escreve o jornal “The New York Times” na edição desta quinta-feira. Em vez disso, sublinhou que “a resistência, os esforços e os sacrifícios do povo” iriam ajudar o Irão a derrotar os Estados Unidos.

Nos últimos meses, houve protestos esporádicos de trabalhadores, reformados, motoristas e professores que ocasionalmente levaram a confrontos com as forças de segurança. Nos últimos dias, houve escassez e racionamento de carne vermelha e os consumidores queixam-se do aumento do preço, na ordem dos 75%, em apenas um ano. No mesmo período, a moeda nacional desvalorizou 70% face ao dólar, enquanto a inflação se encontra acima dos 35%.