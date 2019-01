Guaidó afasta possibilidade de intervenção na Venezuela. “Somos um país soberano. Não creio que vá ser necessário chegar a esse ponto”

A violência tem sido exercida pelo regime de Nicolás Maduro como forma de “controlo social” e com o intuito de “gerar medo e terror”, e, portanto, não há verdadeiramente “um risco de guerra civil” no país, assim garantiu ao jornal “El País” o novo presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. “Os únicos que falam de violência e estão a exercê-la são Maduro e o seu regime, através das FAES [forças especiais da polícia] e dos paramilitares”. A maioria dos venezuelanos, 90%, continua Guaidó, “quer uma mudança”. “Há um Parlamento capaz de exercer as suas funções e há um presidente mandatado que está a procurar uma saída política para o conflito”.

O Parlamento Europeu poderá vir a reconhecer esta quinta-feira Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. A iniciativa terá partido do Partido Popular Europeu, que apresentou uma resolução que será votada em Bruxelas, mas entretanto foi apoiada por outros grupos, incluindo os socialistas, o ECR (Conservadores e Reformistas Europeus) e o grupo dos liberais. Para Juan Guaidó, esta decisão é “importante” porque vem reconhecer não só o Parlamento venezuelano, mas também a “Constituição e a luta democrática venezuelana”. Por outro lado, evidencia a “farsa eleitoral” que Maduro tentou levar adiante. “Creio que é uma posição firme e o que o ultimato será cumprido nos próximos dias”, afirmou o presidente interino. Referia-se ao aviso feito no sábado passado pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, que garantiu que Bruxelas irá tomar “novas medidas” caso não sejam entretanto convocadas eleições na Venezuela.

Questionado sobre os próximos passos a dar, Juan Guaidó explicou que tudo acontecerá em três fases — a primeira implica que a “usurpação do poder” feita por Maduro termine, “uma vez que o país vive hoje numa ditadura”, a segunda tem que ver com a formação de um governo de transição que traga “estabilidade” e dê resposta à crise humanitária, e a terceira diz respeito ao Conselho Nacional Eleitoral e à convocação de eleições livres.

Prazos não foram dados, mas o presidente interino acredita que se o processo de transição for iniciado em breve, “dentro de nove, 12 meses no máximo poderá haver eleições”. E como se pode evitar que essa transição se transforme num “conflito crónico”? “Mobilizando os cidadãos e a comunidade internacional”, afirmou Juan Guaidó, sublinhando que tem o apoio não só dos EUA, como também de “mais de 60 países, não só na Europa e na América mas também noutros continentes”.

Recentemente, soube-se que o novo presidente interino da Venezuela tem feito reuniões secretas com militares para derrubar Nicolás Maduro e na entrevista ao jornal “El País” manifestou-se seguro quanto à possibilidade de vir a ter, de facto, o apoio do Exército, crucial para a queda de Maduro. “Estou seguro de que, a qualquer momento, as forças armadas vão expressar o seu descontentamento e defender a Constituição, não apenas porque estamos a oferecer amnistias e garantias mas também porque eles têm um papel na reconstrução do país”. E com Maduro, haverá algum acordo político? “Estamos dispostos a falar seja como quem for, contando que haja disponibilidade para acabar com a usurpação do poder e para criar as condições para um governo de transição e a realização de eleições livres”, respondeu Guaidó à questão, sem se alongar muito.

Uma intervenção externa, com os EUA à cabeça, é um tópico que tem sido muito abordado desde que Guaidó, líder do Parlamento venezuelano, assumiu interinamente o Governo do país. Haverá intervenção? Não haverá intervenção? Em que moldes ela se dará? Têm sido estas as questões colocadas, sem que haja ainda uma resposta para cada uma delas. A entrevista ao jornal “El País” não esclarece totalmente a dúvida, mas ajuda. “A Venezuela é um país soberano, determinado a conquistar a sua liberdade. Não creio que seja necessário chegar a tal.”