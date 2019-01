Empregada doméstica filipina acusada de homicídio foi executada na Arábia Saudita

O Conselho Superior da Magistratura determinou que o caso não poderia ser resolvido com “dinheiro de sangue”, um mecanismo legal sob a lei da sharia através do qual o acusado paga uma determinada quantia aos familiares da vítima. Em 2015, o reino saudita executou duas empregadas domésticas indonésias numa semana, apesar dos protestos de Jacarta

Uma empregada doméstica filipina foi executada na Arábia Saudita depois de ter sido considerada culpada de homicídio. Segundo o embaixador das Filipinas em Riade, Adnan Alonto, a execução da mulher de 39 anos ocorreu na terça-feira.

O Conselho Superior da Magistratura do reino saudita determinou que o caso não poderia ser resolvido com “dinheiro de sangue”, um mecanismo legal sob a lei da sharia através do qual o acusado paga uma determinada quantia aos familiares da vítima.

O embaixador filipino disse que a mulher recebeu assistência consular durante todo o julgamento, incluindo um advogado e visitas do consulado. A sua família foi também recebendo atualizações sobre o caso, acrescentou.

Filipinos representam 25% do total de trabalhadores na Arábia Saudita

Esta não é a primeira vez que a Arábia Saudita executa funcionários domésticos estrangeiros, recorda a CNN. Em 2015, executou duas empregadas indonésias numa semana, apesar dos protestos de Jacarta.

De acordo com as mais recentes estatísticas divulgadas pelo Governo das Filipinas, estima-se que 2,3 milhões de nacionais trabalhem no exterior. A Arábia Saudita continua a ser o país com a mais alta percentagem de trabalhadores filipinos na diáspora, representando estes mais de um quarto do total de trabalhadores no reino.