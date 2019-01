EUA. Pelo menos 12 mortos devido à vaga de frio polar

Pelo menos doze pessoas morreram nos últimos dias nos EUA, na sequência das temperaturas negativas extremas que afetam a região centro-oeste do país. Segundo o último balanço provisório feito pelas autoridades norte-americanas, a maioria das vítimas sofreu queimaduras na pele ou envolveu-se em acidentes de viação devido à neve.

Uma das vítimas foi um estudante da Universidade de Iowa, de 18 anos, que foi encontrado inanimado na quarta-feira de manhã no campus universitário e que acabou por falecer já no hospital. Outra foi um homem, de 31 anos, que embateu com o carro em que seguia contra um poste, em Iowa, e outro indivíduo, de 50 anos, que morreu na sequência de uma colisão de um reboque contra uma viatura devido ao excesso de gelo.

Também foi encontrado morto outro homem no exterior de um edifício em Michigan, sem chapéu ou luvas, enquanto um idoso, de 82 anos, morreu de hipotermia no pátio da sua casa em Illinois, refere o site Business Insider. Outro homem, de 55 anos, foi encontrado sem vida junto de uma garagem em Wisconsin, depois de ter estado a limpar a neve no local, enquanto um idoso, de 75 anos, morreu nos arredores de Chicago após ter sido atropelado por um limpa-neves. Estas são só algumas das vítimas que já foram identificadas pelos media locais.

Nos últimos dias, dezenas de pacientes deram também entrada nos hospitais do centro-oeste devido a sintomas de congelamento.

Mais de 200 milhões de pessoas afetadas

O vórtice polar – que é responsável por temperaturas extremamente negativas – pode levar os habitantes do Midwest a enfrentarem uma sensação térmica próxima de 60 graus negativos em algumas zonas da região. Mais de 200 milhões de pessoas são afetadas pelo frio extremo, que tem rondado os 18 graus negativos nas melhores situações.

No Estado do Illinois registou-se a temperatura mais baixa: 37 graus negativos durante o dia e 13 graus negativos durante a noite, mas a sensação térmica aproximou-se dos 42 graus negativos na região.

Várias escolas e universidades foram encerradas em Chicago, com as autoridades a pedirem para os habitantes permanecerem o menor tempo possível no exterior. O Serviço Nacional de Meteorologia alerta que em apenas cinco minutos, a sensação térmica com o vento polar poderá chegar aos 50 graus negativos. Uma das prioridades das autoridades e de ONG passa por garantir alojamento para os sem-abrigo nestes dias.

A General Motors interrompeu a atividade de 11 fábricas no Michigan, enquanto o serviço dos correios foi suspenso em seis estados norte-americanos – Ilinois, Iowa, Minnesota, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Wisconsin – , devido às condições climatéricas adversas, refere a Reuters e a CNN.

Só nos últimos dias, cerca de 2700 voos já foram cancelados e outros 3500 sofreram atrasos devido ao mau tempo na região.