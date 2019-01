97 dias em oração contínua, dia e noite, conseguem evitar a deportação de uma família

E o governo cedeu, ao fim de mais de três meses. Três meses de oração contínua, 24 horas por dia, sete dias por semana, na pequena igreja Betel, na cidade holandesa da Haia. 97 dias ao todo. O objetivo foi o de proteger uma família arménia, pai, mãe e filhos, que vive na Holanda há nove anos. Pastores, padres e outras pessoas de confissões diversas, ou talvez até de nenhuma, ofereceram-se para se irem revezando de modo a garantir que as orações e o resto da liturgia jamais se interrompia. É que a lei holandesa proíbe a polícia de interromper um serviço religioso.

A família em questão, os Tamrazyans, em princípio teria direito ao chamado 'kinderpardon', uma autorização de estadia atribuída a famílias com crianças que estejam no país há mais de cinco anos. Mas o facto de não terem colaborado com as autoridades prejudicou o seu caso.

Como muitas outras famílias na mesma situação - estima-se que haja umas 700 crianças no conjunto delas - foi vítima da necessidade que o atual governo tem de mostrar que é duro em matéria de refugiados, para fazer face ao partido anti-emigração de Geert Wilders. Com uma maioria de apenas um deputado e eleições a 20 de março, todo o cuidado é pouco.

Como considera oficialmente a Arménia um país seguro - pelo menos suficientemente seguro para não implicar um risco imediato para quem regressa - o destino dos Tanrazyans parecia selado. No final, tiveram mais sorte do que outra família com cinco pessoas que se encontrava em situação semelhante e que foi deportada na semana passada.

Mais uns dias e teriam podido ficar. Embora, para já, apenas a título provisório, pois tudo o que o governo prometeu foi que iria tornar a rever essas situações. A expetativa, porém, é a de que "uma grande parte das crianças rejeitadas" acabem por ser autorizadas a ficar na Holanda, disse numa conferência de imprensa o ministro que tem a pasta da imigração. Nesta quarta-feira, garantiu aos deputados que nenhuma dessas crianças ou famílias serão deportadas até o reexame do assunto estar concluído, segundo explica a revista Time.