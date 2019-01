Venezuela. Uruguai e México anunciam conferência de países neutrais

O Uruguai e o México anunciaram nesta quarta-feira a realização de uma conferência internacional, em 7 de fevereiro em Montevideu, reunindo os países e organizações que têm uma "posição neutral" sobre a crise na Venezuela.

"Os governos do Uruguai e do México, em virtude da sua posição neutral sobre a Venezuela, organizam uma conferência internacional com representantes dos países e organizações internacionais que partilham esta posição", lê-se num comunicado divulgado no 'site' oficial da presidência uruguaia (https://www.presidencia.gub.uy). "O encontro responde ao apelo do secretário-geral da ONU, António Guterres, para apostar no diálogo", acrescenta o texto.

Na quinta-feira, António Guterres disse esperar "que o diálogo seja possível para evitar uma escalada que conduza a um conflito que será um desastre para a população do país e para a região". O texto precisa que o objetivo da reunião é "estabelecer as bases de um novo mecanismo de diálogo que, com a inclusão de todas as forças venezuelanas, contribua para devolver a paz e a estabilidade ao país".

México e Uruguai "adotaram uma posição de não-intervenção, ao mesmo tempo que manifestaram a sua preocupação com a situação de direitos humanos na Venezuela", lê-se no texto. A presidência uruguaia diz contar com a participação de "mais de dez países e organismos internacionais" na conferência e afirma-se "pronta para trabalhar com os membros da comunidade internacional que desejem apostar na diplomacia".

A crise política na Venezuela, país rico em petróleo que atravessa uma grave crise económica e social, acentuou-se na semana passada quando Juan Guaidó invocou um vazio de poder, por considerar ilegítima a reeleição do pPresidente Nicolás Maduro, e se proclamou presidente interino.

Os Estados Unidos da América e vários países latino-americanos já reconheceram Guaidó como presidente e a União Europeia exigiu a Maduro a convocação de eleições "nos próximos dias", caso contrário reconhecerá Guaidó.