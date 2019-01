Venezuela. Quatro jornalistas detidos por membros da segurança presidencial

Dois jornalistas chilenos e dois repórteres venezuelanos foram detidos na noite de terça-feira perto do palácio presidencial em Caracas, informou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa.

Rodrigo Pérez e Gonzalo Barahona, dois jornalistas que trabalham para o canal de televisão chileno TVN, foram detidos por membros da segurança presidencial, juntamente com dois repórteres venezuelanos, Mayker Yriarte e Ana Rodríguez, do canal digital VPI.

Pérez e Barahona chegaram a Caracas para realizarem a cobertura da crise política que se vive no país e que se agravou em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, de 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, de 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A UE fez um ultimato a Maduro para convocar eleições nos próximos dias, prazo que Espanha, Portugal, França, Alemanha e Reino Unido indicaram ser de oito dias, findo o qual os 28 reconhecem a autoridade de Juan Guaidó e da Assembleia Nacional para liderar o processo eleitoral.

A repressão dos protestos antigovernamentais da última semana causou 35 mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais.

Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.