Venezuela. Dois jornalistas estrangeiros vão ser expulsos do país

Os dois jornalistas chilenos que viajaram para a Venezuela para fazer um trabalho sobre a hiperinflação no país vão ser expulsos nas próximas horas, anunciou o Sindicato Venezuelano de Trabalhadores da Imprensa (SNTP).

Segundo SNTP , os jornalistas Rodrigo Pérez e Gonzalo Barahona, do canal de televisão chileno TVN, foram detidos na noite de terça-feira, em Caracas, durante uma vigília que teve lugar nas proximidades do palácio presidencial de Miraflores. "Vão sair da Venezuela, hoje, pelas 19h20 (23h20 em Lisboa) num voo da Copa Airlines, via Panamá", adiantou o sindicato.

O SNTP refereiu que na terça-feira foram também detidos, no palácio presidencial de Miraflores, dois jornalistas franceses, do programa Quotidien, conduzido por Yann Barthes e transmitido pelo canal TF1. "As autoridades diplomáticas mantêm sob reserva a identidade de ambos", explica o SNTP na sua conta da rede social Twitter. Estes jornalistas franceses foram detidos, juntamente com o seu produtor audiovisual, o venezuelano Rolando Rodríguez.

Entretanto, as autoridades da Venezuela libertaram as jornalistas Maiker Yriarte e Ana Rodríguez, do canal digital VPI, que tinham sido detidas depois de o deputado Juan Guaidó se autoproclamar Presidente interino da Venezuela.