Venezuela. Deputado da oposição diz que está um avião russo em Caracas para carregar ouro das reservas do país

Cerca de 20 toneladas de ouro do Banco Central da Venezuela podem estar a bordo de um avião russo da companhia Nordwind Airlines, ‘carga’ que teria sido preparada para ser colocada fora do país esta terça-feira. O aparelho, um Boeing 777, foi registado nos radares aéreos no dia anterior, na rota para Caracas.

A suspeita foi lançada no Twitter por um deputado venezuelano, identificado como José Guerra. Não apresentou qualquer prova, nem explicou como obteve a informação, mas Guerra aparece identificado como um antigo economista do Banco Central do país.

O ouro corresponde a 20% da reserva venezuelana e tem um valor estimado em 735 milhões de euros.

Contactado pela Bloomberg, o ministro das Finanças da Venezuela, Simon Zerpa, não quis comentar a informação e negou a existência de um avião russo no aeroporto Simon Bolivar, em Caracas. Já a companhia aérea Nordwind Airlines não prestou qualquer declaração.

Também nas redes sociais, outras pessoas se referiram ao voo mencionado por Jose Guerra, com um utilizador a lembrar que a transportadora não opera na Venezuela, o que significa estar em causa um voo especial.

Há poucos dias, o regime de Nicolás Maduro tentou retirar o equivalente a 1.200 milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros) em ouro do Banco de Inglaterra, pedido que a instituição britânica rejeitou.

Já esta quarta-feira, o assessor de segurança nacional dos EUA, John Bolton, afirmou que os Estados Unidos agirão contra quem faça negócios com a Venezuela relacionados com ouro ou petróleo.

Dois dias depois de terem imposto sanções à empresa estatal petrolífera venezuelana, PDVSA, que impedem empresas norte-americanas de lhe comprar crude, os EUA alargam agora o pedido de boicote a qualquer empresa mundial que procure fazer negócio com petróleo ou ouro oriundos da Venezuela, numa tentativa de condicionar o governo do Presidente Nicolas Maduro.

"O meu conselho para banqueiros, corretores, comerciantes e outras empresas é que não negoceiem ouro, petróleo ou outras matérias primas que a máfia de Maduro está a roubar ao povo venezuelano", afirmou John Bolton, na sua conta de Twitter.

O assessor do Presidente norte-americano, Donald Trump, não entrou em pormenores sobre quais serão as represálias, nem se estas medidas constituirão sanções adicionais às empresas que negoceiam com o regime de Nicolas Maduro, como os EUA fizeram com empresas estrangeiras que compravam petróleo ao Irão.

Tal como acontece com o petróleo, os EUA acreditam que o negócio do ouro é outro dos pilares de financiamento do governo de Maduro, em particular através das vendas de toneladas deste metal precioso à Turquia, um dos aliados do regime.