Venezuela. Colômbia proíbe entrada de mais de 200 colaboradores de Maduro

A Colômbia vai proibir a entrada no país de mais de 200 pessoas que considera serem "colaboradores" do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaram as autoridades de imigração colombianas.

A decisão, precisaram, é "soberana e discricionária" e integra-se nas medidas aprovadas pelo Grupo de Lima, criado em 8 de agosto de 2017 para lidar com a crise na Venezuela. A lista integra nomes de pessoas com "uma relação próxima ou que apoiam o regime de Nicolás Maduro", disse o diretor dos serviços de imigração, Christian Kruger.

Há uma semana, os países que integram o Grupo de Lima, com exceção do México, manifestaram apoio ao presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Juan Guaidó, que se autoproclamou Presidente interino do país, e apoiaram a convocação de eleições "no mais breve prazo".

Os serviços de imigração colombianos admitem aumentar a lista de pessoas proibidas de entrada no país. Em cumprimento da decisão, as autoridades colombianas impediram a entrada no país a Ronald Alexander Ramírez Mendonza, nomeado há dias por Maduro presidente de uma empresa que tem a sua sede em Barranquilla, no norte da Colômbia, que chegou hoje de manhã àquela cidade a bordo de um voo 'charter'.

O Grupo de Lima é constituído pela Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lucía.

A crise política na Venezuela, país rico em petróleo que atravessa uma grave crise económica e social, acentuou-se na semana passada quando Juan Guaidó invocou um vazio de poder, por considerar ilegítima a reeleição do presidente Nicolás Maduro, e se proclamou Presidente interino.

Os Estados Unidos e vários países latino-americanos já reconheceram Guaidó como presidente e a União Europeia exigiu a Maduro a convocação de eleições "nos próximos dias", caso contrário reconhecerá Guaidó.