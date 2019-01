Vaga de frio nos EUA. Chicago deverá registar o dia mais frio de sempre

Os Estados Unidos enfrentam uma vaga de frio sem precedentes, com os termómetros a registarem temperaturas negativas podendo a sensação térmica chegar aos 60 graus negativos em algumas regiões do país.

A cidade de Chicago, no estado de Illinois, deverá registar o dia mais frio de sempre, segundo as previsões meteorológicas, depois de ter registado há 30 anos um mínimo de 27 graus negativos e sensação térmica de - 55. As escolas e universidades locais foram encerradas, enquanto as autoridades norte-americanas apelam às pessoas para permanecerem o menor tempo possível no exterior.

O governador de IIlinois, J. B. Pritzker, declarou o estado de emergência no estado, alertando para o risco de hipotermia e queimaduras que podem ser mortais. De acordo com os meteorologistas, as temperaturas deverão continuar negativas na região até a próxima sexta-feira. Também os governadores dos estados de Michigan e Wisconsin decretaram o estado de emergência devido às temperaturas extremamente baixas.

No estado do Minnesota, a massa de frio polar deverá ser responsável por uma sensação térmica de quase 70 graus negativos. Segundo a CBS, cerca de 8 mil habitantes ficaram sem energia na região, sendo que a prioridade das autoridades nesta altura é resolver a situação. “As condições meteorológicas muito perigosas poderão causar queimaduras na pele exposta. Em apenas cinco minutos, a sensação térmica com o vento polar poderá chegar abaixo dos 50 graus negativos”, alertou o Centro Nacional de Meteorologia no Twitter.

O serviço dos correios será suspenso em seis estados norte-americanos – Ilinois, Iowa, Minnesota, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Wisconsin, devido às condições climatéricas adversas. Algumas zonas dos estados de Kansas, Missouri, Montana e Nebraska deverão sofrer também perturbações no serviço, refere a CNN.

Mais de 2700 voos foram cancelados nos EUA entre terça-feira e hoje, devido ao mau tempo, que já causou três mortos na última semana.