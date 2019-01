UE. Chefes da diplomacia reunidos na Roménia em altura de impasse na Venezuela

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) vão reunir-se entre quinta e sexta-feira em Bucareste, na Roménia, um encontro que será marcado pela crise política na Venezuela, nomeadamente após o ultimato europeu para eleições naquele país.

Em causa está o aviso feito no sábado passado pela Alta Representante da UE para a Política Externa, Federica Mogherini, garantindo que Bruxelas iria tomar "novas medidas", incluindo o reconhecimento da nova liderança do país, se não fossem convocadas eleições na Venezuela nos próximos dias.

A posição de Federica Mogherini – que vai presidir à reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros em Bucareste –, surgiu depois de o opositor venezuelano, Juan Guaidó, se ter autoproclamado, na semana passada, Presidente interino do país, fazendo assim frente a Nicolás Maduro.

Paralelamente, um conjunto de países da UE como Portugal, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido deram oito dias (a contar desde sábado) ao Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para convocar eleições.

Após este prazo, estes países reconhecerão Juan Guaidó como chefe de Estado interino da Venezuela.

A crise política na Venezuela agravou-se na semana passada com a autoproclamação de Juan Guaidó, declarando que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300 mil portugueses ou lusodescendentes. Este será, assim, o principal tema da reunião informal dos chefes da diplomacia da UE que arranca quinta-feira em Bucareste e que conta com a presença do ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

A este, juntam-se assuntos como o conflito sírio e as relações diplomáticas com a China.

O encontro decorre no palácio do Banco Nacional da Roménia, numa altura em que a Presidência da UE é assumida por este país.

Já o Palácio do Parlamento romeno acolhe, por estes dias, a reunião informal dos ministros da Defesa da UE, que também é presidida por Federica Mogherini e para a qual foi convidado o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg.

Nesta reunião, participa o ministro português da Defesa, João Gomes Cravinho.

Entre os assuntos em cima da mesa estão as operações de paz e de gestão de crises entre a UE, a NATO e também os Estados Unidos.