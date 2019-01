Três iraquianos detidos por suspeita de prepararem ataque terrorista na Alemanha

Três iraquianos suspeitos de prepararem um ataque terrorista com explosivos foram detidos na manhã desta quarta-feira na Alemanha, anunciou em comunicado o Ministério Público Federal alemão.

Os três homens, dois de 23 anos e um de 36 anos, estavam a planear, sem ainda ter um alvo específico, um ataque com explosivos ou, em alternativa, com uma arma automática ou um automóvel, de acordo com a nota.

Os suspeitos foram presos por forças especiais da Polícia Federal no distrito de Dithmarse (Schleswig-Holstein), referiu o comunicado.

Dois dos detidos teriam planeado, no final de 2018, realizar um ataque com explosivos. Os suspeitos teriam recolhido pólvora de fogos de artifício do Ano Novo e fizeram investigações na Internet sobre fabrico de bombas.

Um deles também teria encomendado um engenho incendiário num contacto estabelecido no Reino Unido.

Os serviços britânicos alertaram a Alemanha, que os colocou sob vigilância em dezembro.

Depois de testar os explosivos, os suspeitos teriam decidido ainda arranjar armas de fogo, as quais o terceiro homem deveria procurar. No entanto, o preço das armas automáticas fez com que desistissem da compra.

Os três homens também tinham, de acordo com a Procuradoria, a intenção de realizar um ataque com um automóvel em andamento.

Os seus apartamentos, assim como os dos seus familiares, localizados em vários locais do país, foram revistados na manhã desta quarta-feira.

De acordo com os investigadores, os três homens chegaram à Alemanha no outono de 2015. Um deles, de acordo com "Der Spiegel", disse que queria atacar os "descrentes", mas não as crianças.

Os suspeitos ainda não haviam decidido sobre o alvo a atacar, de acordo com os investigadores.

As investigações devem inclusive determinar se fazem parte de uma organização terrorista.

A Alemanha foi atingida em dezembro de 2016 por um ataque terrorista com um camião num mercado de Natal em Berlim que resultou em 12 mortos.