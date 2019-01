Reino Unido. Nunca tantos jovens consumiram cocaína, uma droga que “já não tem classes”

No Reino Unido, consome-se mais cocaína do que praticamente em qualquer outro país europeu, refere uma reportagem publicada esta quarta-feira pelo jornal inglês “The Guardian”. Segundo dados do Ministério do Interior, em 2017 e 2018, 2,6% das pessoas entre os 16 e os 59 anos consumiram cocaína em pó, o que representa um acréscimo em relação aos 2,4% registados no período entre 2013 e 2014.

Além disso, o número de jovens a consumir cocaína é o maior de sempre: 6% dos jovens entre os 16 e os 24 anos já a experimentaram, apesar de, na globalidade, menos jovens estarem a consumir drogas em geral. O jornal alerta para a possibilidade de os dados do Ministério do Interior estarem abaixo dos números reais, uma vez que frequentemente excluem estudantes, presos e sem-abrigo, franjas da população com consumos de drogas ilegais tipicamente acima da média.

A maior parte da cocaína acaba no sistema de esgotos, sendo que os investigadores têm encontrado níveis crescentes desta droga no abastecimento de água da Grã-Bretanha desde 2012. Os níveis são mais elevados nos fins de semana, apontando para um uso mais recreativo.

“A cocaína já não tem classes”

Os funcionários da City, o distrito financeiro de Londres, e as estrelas do showbiz continuam a ser grandes consumidores de cocaína: o consumo em agregados familiares que ganham 50 mil libras ou mais por ano passou de 2,2% em 2014-2015 para 3,4% nos últimos dois anos. Contudo, a droga atrai cada vez mais pessoas com rendimentos inferiores. “A cocaína já não tem classes. É mais barata e acessível, o que abriu o mercado a pessoas que a não teriam experimentado antes”, sublinha Ian Hamilton, professor de saúde mental da Universidade de Iorque.

De acordo com a Agência Nacional de Crime, nos últimos anos, a máfia albanesa assumiu o controlo do lucrativo mercado da cocaína no Reino Unido com um modelo de negócio extremamente eficaz. Ao negociar diretamente com os cartéis produtores de droga na América Latina e abdicando assim dos importadores internacionais, aquela máfia consegue colocar um produto mais puro e mais barato no mercado.

Mais barata, mais pura e em maior quantidade

O aumento da produção na América Latina, o mais baixo preço desde 1990 e o mais elevado grau de pureza numa década criaram a tempestade perfeita para a subida do consumo de cocaína no Reino Unido, escreve o “Guardian”.

Em resultado, os internamentos hospitalares por distúrbios mentais associados ao consumo quase triplicaram na última década. As mortes relacionadas com a cocaína em Inglaterra e no País de Gales aumentaram pelo sexto ano consecutivo, passando de 112 em 2011 para 432 em 2017.