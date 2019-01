Presidente dos EUA rejeita dados de serviços de informação sobre Coreia do Norte

O Presidente dos EUA, Donald Trump, criticou esta quarta-feira altos funcionários de segurança nacional que afirmaram ao Congresso ser improvável que a Coreia do Norte desmantele o arsenal nuclear, não cumprindo o acordado com o Governo norte-americano.

No Twitter, Donald Trump escreveu que as relações com a Coreia do Norte estão no seu melhor e que os testes nucleares do Governo norte-coreano terminaram, como acordado nas cimeiras entre os presidentes dos dois países.

Trump fez esta afirmação um dia depois de o diretor dos serviços de inteligência dos EUA, Dan Coats, ter afirmado, no Congresso, que as informações que possui indicam que os testes nucleares da Coreia do Norte não foram suspendidos e que não há qualquer sinal dessa intenção.

O Presidente dos EUA rejeitou esta visão, mostrou-se satisfeito com a forma como o Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, tem cumprido as suas promessas e desejoso de uma nova cimeira com o líder coreano, que deverá acontecer já em fevereiro.