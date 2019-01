Papa elogia Jornadas da Juventude contra tendência atual de “nacionalismos conflituosos”

O Papa Francisco recordou esta quarta-feira a sua viagem ao Panamá considerando que o encontro de jovens de diferentes países foi "um sinal contrário à tendência atual dos nacionalismos conflituosos, que levantam muros".

"Ver todas as bandeiras desfilar juntas, dançando nas mãos de jovens alegres por se conhecerem é um sinal profético, um sinal que vai contra a corrente da triste tendência atual dos nacionalismos conflituosos de hoje, que levantam muros e se fecham à universalidade, ao encontro dos povos. É um sinal de que os jovens cristãos são o fermento de paz no mundo", referiu hoje, durante a audiência pública semanal que decorreu no auditório Paulo VI.

Francisco definiu a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), na qual participou de 23 a 27 de janeiro, como "uma festa para o Panamá, mas também para toda a América Central, marcada por tantos dramas e com necessidade de esperança".

O Papa destacou como o povo do Panamá elevou os seus filhos nos braços quando o papamóvel passou como se dissessem: "Veja o meu orgulho, aqui está meu futuro!".

"Quanta dignidade neste gesto e quão eloquente é para o inverno demográfico que estamos a viver na Europa!", referiu.

O pontífice lembrou que esta JMJ foi precedida por um encontro de jovens dos povos nativos e afro-americanos, uma iniciativa que classificou de "importante e que mostrou ainda melhor o rosto multifacetado da Igreja na América Latina".

No Panamá, cerca de 200.000 jovens participaram nas JMJ, dos quais 95.000 de vários países do mundo.

O Papa recordou alguns dos atos da sua jornada como a Via Sacra, onde afirmou que "há muitos jovens vítimas de diferentes formas de escravidão e de pobreza" e a celebração da liturgia penitencial celebrada num centro de reabilitação de jovens e ainda a visita a um lar que recebe pessoas com VIH/Sida.

Na mensagem desta quarta-feira, em que faz o balanço da viagem, o Papa lembrou ter dito, no Panamá, aos jovens para não se considerarem "o amanhã" porque são "o hoje da Igreja e do mundo".