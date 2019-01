Marcelo recebe parceiros sociais na quinta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber os parceiros sociais e económicos, no Palácio de Belém, em Lisboa, nesta quinta-feira, entre as 11h e as 18h.

Segundo uma nota divulgada esta quarta-feira no portal da Presidência da República, em que não é indicada a agenda destes encontros, "o Presidente da República vai reunir, de novo, com os parceiros sociais nesta quinta-feira, 31 de janeiro".

O chefe de Estado vai receber a Confederação do Turismo Português (CTP), às 11h, seguindo-se a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP),às 12h, a União Geral de Trabalhadores (UGT), às 14h30, e a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), às 16h.

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) será recebida às 17h e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) às 18h.