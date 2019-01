Japão. Governo vai ter acesso a dispositivos caseiros que estão ligados à Internet

O Governo japonês vai tentar, aleatoriamente, penetrar em 200 milhões de dispositivos ligados à Internet para testar a cibersegurança do país, conta o “Japan Times”. Três meses depois de o ministro da Cibersegurança ter afirmado no Parlamento que nunca tinha mexido num computador, aquele país não quer facilitar com vista aos Jogos Olímpicos de Tóquio, agendados para o verão de 2020.

Esta inspeção, levada a cabo pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicações (INTIC), arranca em fevereiro e terá como alvo routers, webcams e outros dispositivos ligados à Internet que os japoneses têm em casa. Serão geradas IDs e passwords que vão atacar a população aleatoriamente.

Àqueles que têm dispositivos vulneráveis e sempre que for observada uma quebra de segurança nos mesmos, o Governo enviar-lhes-á um alerta para se proceder a uma atualização dos acessos e proteção adequada, conta o “NHK”.

A conexão online entre tudo o que temos e ao que recorremos, de serviços, a aviões e elevadores, desagua no conceito de ‘Internet das coisas’. De acordo com o INTIC, 54% desses dispositivos ligados à ‘Internet das coisas’ foram alvo de ciberataques no Japão, em 2017. Por essa razão, o país aprovou uma lei que garante ao instituto a liberdade para aceder a esses dispositivos durante um período de cinco anos.

A ação gerou alguma apreensão, por isso o instituto garantiu à população que os dados obtidos na pesquisa nunca vão conhecer a luz do dia.