Filipinas. Ataque a mesquita faz pelo menos dois mortos e quatro feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e quatro outras ficaram feridas num ataque de granada contra uma mesquita na cidade de Zamboanga, no sul das Filipinas. O ataque ocorreu na madrugada desta quarta-feira, escassos dias após o duplo atentado numa catedral católica e uma votação que apoiou uma maior autonomia muçulmana na região de Mindanau.

As vítimas estavam a dormir no interior da mesquita no momento do ataque, segundo vários relatos. “Não há como perdoar tal assassínio blasfemo. É a maior forma de cobardia e obscenidade. Apelamos às pessoas de todas as fés que se unam e rezem pela paz”, disse o líder regional Mujiv Hataman, citado pela Al Jazeera.

Os militares também apelaram à unidade entre as comunidades de Mindanau e exortaram a população a não especular sobre o ataque nas redes sociais de forma a evitar a disseminação de informações falsas. O coronel Leonel Nicolas sublinhou que o ataque, que não foi reivindicado, não foi “um ato de retaliação” ao duplo atentado de domingo.

Mais de 20 mortos em duplo atentado em catedral católica

O país foi colocado em alerta máximo depois de duas explosões durante uma missa dominical na Catedral de Nossa Senhora do Monte Carmelo, na cidade de Jolo, terem matado pelo menos 21 pessoas e ferido mais de uma centena. O Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, reivindicou a autoria do duplo atentado na catedral.

Durante uma visita à região, o Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, responsabilizou o grupo armado Abu Sayyaf, que jurou fidelidade ao Daesh e tem levado a cabo ataques bombistas, raptos e decapitações em Mindanau, pelo atentado na catedral católica.

Referendo pacífico aprovou maior autonomia para muçulmanos

Os ataques acontecem na sequência de um referendo bem-sucedido e pacífico, realizado a 21 de janeiro, que aprovou, de forma esmagadora, maior autonomia para os cerca de cinco milhões de habitantes de partes predominantemente muçulmanas de Mindanau. Confrontos separatistas de décadas já custaram a vida a pelo menos 120 mil pessoas.

Os muçulmanos são uma minoria nas Filipinas, país maioritariamente católico, e representam cerca de um quarto da população da região de Mindanau. A Al Jazeera refere que o plano de autonomia, que visa combater a pobreza crónica, o subdesenvolvimento e a violência, é amplamente apoiado pelos filipinos em todo o país.