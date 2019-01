Duas mulheres morrem sufocadas numa estampida para conseguir uma refeição gratuita

Duas mulheres idosas morreram durante uma estampida para conseguir vouchers para uma refeição gratuita no Novo Ano Chinês. Aconteceu em Kuala Lumpur, capital da Malásia, num mercado interior onde uma multidão procurava obter um de apenas 200 vouchers disponíveis.

Calcula-se que houvesse um milhar de pessoas a fazer pressão para chegar à frente. A certa altura, num sinal da aflição que muita gente sentia, começaram a ouvir-se gritos. Várias pessoas desmaiaram. As duas mulheres, de 78 e 85 anos, não aguentaram e morreram sufocadas, apesar dos esforços dos paramédicos para as reanimar.

Segundo um guarda citado no jornal "The Star", as pessoas deviam ter ido ao escritório registar-se para obter os cupões, mas o medo de ficar sem um fez com que agissem de outra forma. Na Malásia, quase um terço dos habitantes são de etnia chinesa, e o Ano Novo é uma ocasião importante.

A refeição em causa, marcada para 11 de fevereiro por livre iniciativa de comerciantes, será um buffet. O ano passado já tinha tido lugar e não houve problemas. O filho de uma das mulheres que morreram diz que não sabia que ela ia lá estar, e nega ter conhecimento de quaisquer doenças que pudessem justificar a sua morte.

Pela sua parte, as autoridades vão investigar se foram tomadas todas as devidas precauções