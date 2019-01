Doze mortes em cheias na Arábia Saudita

Pelo menos 12 pessoas morreram na Arábia Saudita e mais de 170 estão feridas na sequência das fortes chuvas que estão a abalar o reino, confirmaram as autoridades de proteção civil. A precipitação tem sido particularmente elevada no oeste e noroeste do país, junto da fronteira com a Jordânia, que também está a lidar com inundações.

Dez pessoas morreram na cidade de Tabuk e mais duas em Medina. No total, 271 pessoas foram resgatadas em todo o país desde domingo. As chuvas fortes invadiram vales e forçaram alguns serviços a fechar, principalmente escolas.