Crianças congolesas adotadas na Bélgica afinal não eram órfãs

As autoridades belgas contactaram os pais adotivos de 15 crianças oriundas da República Democrática do Congo para obter amostras de ADN dos seus filhos. Existe a suspeita de que as crianças não sejam órfãs, como foi originalmente dito aos pais, mas tenham sido raptadas por pessoas que depois lucraram com o envio delas para a Bélgica.

Não é o primeiro caso do género. Em anos recentes, surgiram histórias sobre crianças pobres cujos pais tinham sido convencidos a deixá-las ir para um campo de férias – na realidade, uma instituição, o orfanato Tumaini, que depois tratava de as enviar para o estrangeiro.

O orfanato já foi encerrado, mas pensa-se que ainda haja muitas situações concretas por esclarecer. As 15 crianças agora em questão, explicou um deputado à BBC, "são de idades diferentes, mas as que chegaram há menos tempo estão cá há três anos e meio, portanto estão todas integradas".

Inevitavelmente, a situação vai criar dilemas dilacerantes. "Só há perdedores nesta história", acrescentou o mesmo deputado. "Um juiz vai ter de determinar o que é o melhor interesse das crianças". Reconhecendo que os pais adotivos nada fizeram de mal, ele sublinha que os pais biológicos "estão devastados por terem perdido os seus filhos com falsos pretextos".

Um advogado que representa três das famílias adotivas diz que não devem ser elas e sim os líderes das redes de tráfico a responder pelo que fizeram. Quanto aos testes de ADN, garante ele, não mudarão nada, pois ninguém diz que as crianças chegaram à Bélgica com papéis falsificados. Também isso terá de ser considerado pelo tribunal.