Coreia do Norte continuará a marcar passo, China e Rússia tentarão marcar próximas eleições dos EUA

É improvável que a Coreia do Norte desista totalmente das suas armas nucleares, o Daesh não está derrotado, o Irão não está a fabricar armas nucleares, enquanto as ameaças cibernéticas da China e da Rússia podem influenciar as próximas eleições presidenciais nos EUA. São estas as principais conclusões do relatório “Worldwide Threat Assessment”, feito pelos serviços de informação norte-americanos e apresentado esta terça-feira no Senado.

A posse de armas nucleares é vista como “crucial para a sobrevivência do regime” norte-coreano, pelo que Pyongyang tenta negociar “medidas de desnuclearização parcial para obter concessões importantes por parte dos Estados Unidos e do mundo”, refere o relatório.

Em junho do ano passado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, encontraram-se em Singapura numa cimeira histórica. Desde então, Trump referiu várias vezes os avanços no processo de desnuclearização da península coreana, contrariando avaliações oficiais. Os dois líderes deverão voltar a reunir-se no próximo mês.

China e Rússia “mais alinhados do que nunca”

O relatório alerta para a ameaça crescente da China e da Rússia, que estão “mais alinhados do que nunca desde meados da década de 1950”. Ambos os países possuem capacidades sofisticadas de “espionagem cibernética” que poderão tentar usar para influenciar as eleições presidenciais americanas do próximo ano.

Segundo o documento, o Irão não está atualmente a fabricar armas nucleares, ainda que seja provável que “as ambições regionais e o reforço das capacidades militares” ameacem interesses norte-americanos no futuro.

Além disso, o relatório sublinha que o Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, ainda não foi derrotado, apesar das garantias que a Administração Trump vai dando em contrário. Não é provável que o Daesh esteja a planear conquistar novos territórios mas tentará “explorar as queixas dos sunitas, a instabilidade social e as sobrecarregadas forças de segurança para reconquistar território no Iraque e na Síria a longo prazo”, conclui o documento.