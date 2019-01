Ator norte-americano alvo de ataque racista e homofóbico em Chicago

O ator norte-americano Jussie Smollett, um dos protagonistas da série "Empire", na Fox, foi alvo de um ataque que ocorreu na terça-feira de manhã numa rua de Chicago. Ia a caminhar quando dois homens em máscaras de esqui se aproximaram e começaram a insultá-lo. A seguir bateram-lhe na cara e puseram-lhe uma corda à volta do pescoço. Além disso, deitaram-lhe em cima uma substância que parece ter sido lixívia.

Smollett foi para um apartamento próximo e o seu agente chamou a polícia. Levado ao hospital, tinha feridas na cara e foi tratado. O ataque, cuja notícia se espalhou rapidamente, despertou muitas reações indignadas entre artistas e outras personalidades públicas, bem como junto da comunidade gay.

Os insultos usados pelos atacantes foram de natureza racista e homofóbica, o que não foi surpreendente. Filho de mãe negra e desempenhando o papel de um músico gay em "Empire", Smollett assumiu ele próprio a sua orientação sexual publicamente em 2015, no programa "Ellen". É conhecido o seu ativismo nessa área e organizações como a GLAAD, que monitorizam a forma como os gay são retratados nos media, solidarizaram-se com ele, como o fizeram muitos colegas de profissão.

A polícia diz que, embora o ataque tenha ocorrido numa zona com grande densidade de câmaras de vigilância, ainda não foi possível localizar pessoas ou carros relacionados com o evento. A área de buscas vai ser alargada. "Dada a severidade das alegações, estamos a tomar a investigação muito a sério e a tratar isto como um possível crime de ódio", disse a polícia numa declaração.

Smollett contou que os homens, a certa altura, gritaram "isto é terra de MAGA". MAGA é o acrónimo de 'Make America Great Again', o slogan da campanha presidencial de Donald Trump que se lê no característico boné vermelho. Comentadores avisaram que nem toda a gente com esse boné anda a insultar ou a agredir pessoas, mas também referiram um aumento relativamente substancial dos crimes de ódio desde que Trump foi eleito. Também há quem ache que existem simplesmente mais crimes a ser reportados.