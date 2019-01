Airbnb e outras empresas lucram com “crimes de guerra” ao oferecerem serviços em colonatos israelitas

As plataformas digitais de turismo Airbnb, Booking.com, Expedia e TripAdvisor estão a lucrar com “crimes de guerra” ao disponibilizarem serviços nos colonatos israelitas. A denúncia é feita pela Amnistia Internacional no relatório “Destino: Ocupação”, divulgado esta quarta-feira.

No documento, a organização não-governamental de direitos humanos apela às empresas que deixem de listar acomodações turísticas, atividades e atrações em colonatos nos territórios ocupados. “Elas fazem-no apesar de saberem que a ocupação israelita da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, é governada pelo direito internacional humanitário, ao abrigo do qual os colonatos israelitas são considerados ilegais”, refere o documento.

A Amnistia acusa as empresas de “normalizarem” os colonatos. “Ao fazerem negócios com colonatos, as quatro empresas estão a contribuir e a lucrar com a manutenção, desenvolvimento e expansão de colonatos ilegais, que correspondem a crimes de guerra sob o direito penal internacional. Para aumentarem as reservas, muitos anúncios em colonatos destacam a proximidade com áreas de beleza natural nos territórios ocupados, como o Mar Morto, as reservas naturais e o deserto”, lê-se no relatório.

Empresas beneficiam da “exploração ilegal dos recursos naturais palestinianos”

“Ao listarem e promoveram essas características naturais, atividades e atrações, as empresas digitais estão a aumentar a atratividade dos locais, assegurando um maior número de turistas e, em última análise, beneficiando financeiramente da exploração ilegal dos recursos naturais palestinianos”, acrescenta o texto. “Os governos de todo o mundo devem tomar medidas para regular empresas e atividades sobre as quais têm controlo”, apela a Amnistia.

Em novembro do ano passado, o Airbnb anunciou que iria retirar todos os anúncios nos colonatos israelitas na Cisjordânia “que estão no centro da disputa entre israelitas e palestinianos”, recorda a Al Jazeera. A medida foi criticada por Israel e elogiada pelos defensores dos direitos dos palestinianos. Contudo, a Amnistia condenou o facto de a decisão não ser aplicada também em Jerusalém Oriental.

Em resposta, o Centro Simon Wiesenthal, uma organização internacional de direitos humanos com sede em Los Angeles, incluiu a decisão do Airbnb na sua lista de fim de ano com os “10 piores incidentes antissemitas globais”. Um grupo de cidadãos americanos também avançou com uma ação de discriminação contra a empresa.