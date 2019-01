16 toneladas de 'chicken nuggets' com pedaços de borracha azul são retirados do mercado

Uma grande empresa alimentar norte-americana, a Tyson Foods, acaba de mandar recolher mais de 16 toneladas de 'chicken nuggets', os populares pedaços de galinha para fritar. O motivo tem a ver com terem sido encontrados corpos estranhos nalgumas das embalagens; concretamente, pequenos pedaços de borracha azul.

A empresa pede a quem tenha embalagens do Tyson White Meat Panko Chicken Nuggets que as devolva no local onde as comprou ou as deite fora. Não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece, e não apenas com a Tyson Food. No mês passado outra empresa, a Perdue Food, teve de recolher mais de trinta toneladas de 'nuggets' por suspeitas de que contivessem madeira misturada.

Nem num caso nem noutro consta que a saúde de algum consumidor tenha sido afetada. Mas o Departamento de Agricultura norte-americano tende a considerar (por "abundância de cuidado") que em teoria existe a possibilidade de consequências sérias, talvez mesmo fatais. Até porque, dado o longo prazo de validade desses artigos, é sempre provável que ainda se encontrem presentes em muitos frigoríficos.

É urgente retirá-los de lá e determinar como e em que momento os materiais estranhos entraram nos 'nuggets'. As autoridades estão na pista. A Tyson tem sede no Arkansas e um centro de produção no Missouri. É neste último lugar que as investigações se concentram.