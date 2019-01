Venezuela. Kremlin denuncia como “ilegais” sanções dos EUA contra petrolífera

O Kremlin denunciou esta terça-feira como "ilegais" as sanções dos Estados Unidos contra a companhia petrolífera nacional venezuelana, acusando Washington de "interferência" e anunciando a sua intenção de defender os interesses do país.

"As autoridades legítimas da Venezuela consideram essas sanções como ilegais e nós concordamos plenamente com esse ponto de vista", referiu aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acusando os Estados Unidos de "concorrência desleal" e "interferência flagrante".

"Defenderemos os nossos interesses no âmbito do direito internacional, utilizando todos os mecanismos à nossa disposição", acrescentou o porta-voz russo.

Em conferência de imprensa, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, advertiu por seu lado que Moscovo, "com outros membros responsáveis da comunidade internacional, deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar o Governo legítimo do Presidente Maduro".

Os Estados Unidos "tomaram o caminho de derrubar as autoridades legítimas da Venezuela", indicou Lavrov, acrescentando que as sanções dos Estados Unidos "comprometem seriamente os últimos vestígios de confiança no sistema monetário e financeiro internacional, baseados na preeminência do dólar".

Na segunda-feira, os Estados Unidos anunciaram sanções contra a petrolífera nacional venezuelana PDVSA, cinco dias após reconhecer o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A União Europeia fez um ultimato a Maduro para convocar eleições nos próximos dias, prazo que Espanha, Portugal, França, Alemanha e Reino Unido indicaram ser de oito dias, findo o qual os 28 reconhecem a autoridade de Juan Guaidó e da Assembleia Nacional para liderar o processo eleitoral.

A repressão dos protestos antigovernamentais da última semana provocou 35 mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais.

Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.