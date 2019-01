Singapura. Dados confidenciais de mais de 14 mil seropositivos roubados e divulgados online

Dados confidenciais de 14.200 seropositivos, incluindo turistas, foram roubados em Singapura e divulgados na internet. As autoridades revelaram esta segunda-feira que nomes, moradas e informações médicas constam da violação de dados.

Cerca de 5.400 singapurenses e 8.800 estrangeiros têm os seus dados comprometidos, precisou o ministério da Saúde do país, que acredita que um cidadão americano de 33 anos, que viveu em Singapura na última década, está por trás da divulgação.

Mikhy Farrera-Brochez foi condenado e preso por fraude e crimes relacionados com drogas em 2016, tendo sido deportado no ano passado. Ele é um antigo parceiro do ex-chefe da Unidade Nacional de Saúde Pública de Singapura Ler Teck Siang, condenado por ajudar Farrera-Brochez a falsificar os seus registos médicos e esconder a sua condição de seropositivo. Segundo as autoridades, o ex-responsável de saúde forneceu uma amostra do seu próprio sangue, colocando um rótulo com o nome do cidadão americano, para permitir a entrada deste no país.

Estrangeiros com vírus HIV não podem ficar no país

Até 2015, estrangeiros com sida não podiam entrar em Singapura, nem mesmo como turistas. Atualmente, todos os que queiram permanecer mais de 90 dias, incluindo para trabalhar, são sujeitos a exames médicos obrigatórios para garantir que não estão infetados com o vírus.

Em comunicado, a tutela responsabilizou Ler Teck Siang pelo ‘leak’, acusando-o de não ter cumprido as políticas relativas ao tratamento de dados confidenciais. “Lamento que um dos nossos ex-funcionários [com acesso aos dados] não tenha seguido as nossas diretrizes de segurança”, acrescentou o ministro da Saúde, Gan Kim Yong, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Um outro responsável do ministério anunciou a criação de uma linha direta de aconselhamento para as pessoas afetadas. Acredita-se que Farrera-Brochez esteja no exterior do país, ainda que não se saiba onde, havendo o risco de ele continuar a divulgar publicamente dados confidenciais, acrescentou fonte da tutela.

A mais recente divulgação acontece apenas alguns meses após dados de 1,5 milhões de singapurenses terem sido roubados, incluindo informações do primeiro-ministro, Lee Hsien Loong.