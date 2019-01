Shutdown. Danos causados no Parque Nacional de Joshua Tree podem levar dois a três séculos a reparar

O antigo superintendente do Parque Nacional de Joshua Tree, nos EUA, Curt Sauer disse que os danos causados no parque durante o “shutdown” poderão levar “200 a 300 anos” a reparar. Sauer, que se reformou em 2010 depois de administrar o espaço durante sete anos, participou no sábado numa concentração que juntou mais de uma centena de pessoas.

Os guardas florestais voltaram ao trabalho esta segunda-feira depois de 35 dias de paralisação parcial do Governo norte-americano. Segundo relatos do jornal “The Desert Sun”, os funcionários do parque encontraram um cenário de caos, incluindo árvores danificadas, trilhos destruídos e pichagens, entre outros sinais de vandalismo.

A 8 de janeiro, as autoridades anunciaram que o Joshua Tree encerraria temporariamente devido à falta de guardas florestais em virtude do “shutdown”. No entanto, no dia seguinte, foi autorizada a utilização de uma receita especial para manter o parque aberto.

Foram cortadas árvores para construir novas estradas

Na ausência dos guardas, voluntários tentaram assegurar a limpeza do lixo e das casas de banho. Contudo, os esforços não foram suficientes para impedir os estragos num parque que se estende por mais de três mil quilómetros quadrados.

A decisão de manter os parques nacionais abertos durante o “shutdown” foi criticada por vários responsáveis. O atual superintendente do Joshua Tree, David Smith, disse que chegaram a ser cortadas árvores para a construção de novas estradas.

O diretor executivo da associação sem fins lucrativos Friends of Joshua Tree, John Lauretig, queixou-se no sábado que “a comunidade local está farta que os parques sejam feitos reféns”. “O facto de ficar aberto com uma equipa reduzida não é bom para o parque, não é bom para o público e não é bom para a comunidade local”, concluiu.