Seis civis morrem vítimas de um atentado à bomba no sudoeste do Iémen

Pelo menos seis civis iemenitas, incluindo um jornalista, foram mortos e 20 ficaram feridos num atentado à bomba na localidade de Mokha, no sudoeste do Iémen, informou esta terça-feira uma autoridade pró-governamental.

A explosão de um dispositivo aparentemente controlado remotamente ocorreu na segunda-feira num movimentado mercado num bairro de Mokha.

O bairro abriga acampamentos militares da coligação liderada pela Arábia Saudita, que ajuda o regime iemenita na sua guerra contra os rebeldes Huthi apoiados pelo Irão.

Mokha foi tomada aos Huthis em julho de 2017 e serve como uma plataforma de lançamento de operações das forças pró-governamentais no norte, especialmente na cidade portuária de Hodeida.

O número de mortos no ataque, que não foi reivindicado, já foi confirmado por uma fonte médica.

Já a informação sobre os 20 feridos foi avançada pelo ministro da Informação do Iémen, Muammar al-Iryani, citado pela agência de notícias governamental, Saba.

Desde 2015 que as forças lealistas, que fazem parte da coligação militar liderada pela Arábia Saudita, tentam derrotar os Huthis em vastas regiões no norte e do centro do país, incluindo a capital Sanaa.

O conflito causou a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.

Centenas de milhares de iemenitas fugiram da zona de Hodeida devido a esta ofensiva da coligação liderada pelos sauditas para tomar a cidade portuária do mar Vermelho aos rebeldes xiitas, de acordo com a agência da ONU para os refugiados.

Cerca de 445.000 dos residentes de Hodeida fugiram desde junho, um número que ilustra a difícil situação que se vive dentro e à volta da cidade que serve de principal ponto de entrada para alimentos e ajuda humanitária, indicou o Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR).

Cerca de três milhões de pessoas vivem naquela região.