Petição exige que seja corrigido erro topográfico e que área de Northwest Angle seja devolvida ao Canadá

Entre as centenas de petições feitas pelos cidadãos norte-americanos numa secção do site da Casa Branca criada por Barack Obama em 2011 para esse efeito, há uma que está a merecer particular atenção. Nela se pede a correção de um erro topográfico que remonta ao século XVIII, para que a zona de Northwest Angle, com cerca de 1,544 quilómetros quadrados, seja devolvida ao vizinho Canadá. “Torna a América grande outra vez corrigindo este grave erro de cálculo”, lê-se na petição já subscrita por mais de cinco mil pessoas.

A referida área, ocupada quase na sua totalidade por um lago, o Lago dos Bosques (Lake of the Woods), mas também por terras onde vivem cerca de 120 pessoas, segundo o mais recente censo feito na região, está localizada entre as províncias de Manitoba e Ontário, no Canadá, mas pertence ao estado norte-americano do Minnesota. Sem contar com o Alasca, é o único ponto dos EUA que está situado a norte do paralelo 49.

A maioria dos que ali vivem trabalha em albergues turísticos que servem para alojar os praticantes de pesca desportiva. Não há um serviço de transbordo e portanto é preciso passar por território canadiano antes de chegar a solo americano; é também necessário informar as autoridades de ambos os países a respeito destas deslocações, algo que é feito através de um sistema de videoconferência instalado na fronteira. Ao concluir o ensino primário, as crianças são também obrigadas a percorrer quase 100 quilómetros de autocarro para prosseguir os seus estudos em Warroad, no Minnesota.

Mas esse nem é o principal inconveniente e a petição não foi lançada com o intuito de o resolver. A ideia é mesmo corrigir um “erro de cálculo”. “Aqueles que negociaram primeiramente a fronteira entre o Canadá e os EUA compreenderam mal a geografia da área”, lê-se no documento. A linha divisória foi traçada entre os britânicos que colonizaram o Canadá e norte-americanos em 1783, pouco tempo depois de ter sido assinado o Tratado de Paris que pôs fim à guerra da independência dos EUA.

O problema é que essa divisão foi feita com base num mapa de 1755 elaborado por John Mitchell, “um médico e botânico com conhecimentos limitados em termos de geografia”, escreve o jornal “El País” no artigo que dedica ao tema. “Mitchell desenhou erradamente o Lago dos Bosques, desenhou-o em forma oval em vez de assinalar com precisão as diferentes baías e outras características geográficas da região.” Já em 1998 esta questão da divisão do território tinha feito correr tinta, quando Collin Peterson, congressista democrata do Minnesota, propôs uma emenda constitucional para que os habitantes de Northwest Angle pudessem votar sobre a anexação da região aos EUA. A proposta nunca viria, contudo, a avançar.

A petição termina a 29 de março e assinaram-na, até ao momento, 5500 pessoas; espera-se que o número de subscritores venha a aumentar nos próximos dias, mas não o suficiente para ultrapassar os 100 mil que são necessários para que tenha uma resposta oficial, refere o mesmo jornal.