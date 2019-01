O jardineiro Bruce McArthur era, afinal, o 'serial killer'

“Culpado”, disse Bruce McArthur. Culpado pela morte de Andrew Kinsman, 49 anos.

“Culpado”, proferiu, pela segunda vez. Culpado pela morte de Selim Esen, 44 anos.

“Culpado”, voltou a declara-se. Culpado pela morte de Skandaraj Navaratnam, 40 anos.

“Culpado”. Pela morte de Soroush Mahmudi, 50 anos. E por outras quatro vezes se disse “culpado”. Pelas mortes de Dean Lisowick, 47 anos, de Abdulbasir Faizi, 42 anos, de Majeed Kayhan, 58 anos, e de Kirushna Kanagaratnam, 37 anos. Estes oito homens viveram naquele que é conhecido como o bairro gay em Toronto, no Canadá. Todos desapareceram entre 2010 e 2017. Mais tarde, soube-se, que foram mortos. E, agora, sabe-se quem os matou. Chama-se Bruce McArthur, tem 67 anos, é canadiano e jardineiro.

Esta terça-feira, Bruce McArthur admitiu que matou os oito homens. Há um ano havia sido detido. A sentença vai ser proferida na próxima segunda-feira.

A lei prevê que a condenação por homicídios em primeiro grau seja, automaticamente, prisão perpétua. Significa isto, explica a BBC, que Bruce McArthur nunca vai conseguir candidatar-se a liberdade condicional antes de fazer 91 anos.

“Teve intenção e provocou todas as mortes. Durante cada um destes homicídios, um ou mais dos seguintes factores esteve presente: planeamento e deliberação, um assassinato cometido no decurso de abuso sexual às vítimas ou assassinato cometido enquanto as vítimas estavam ilegalmente confinadas”, pode ler-se num documento resumo dos factos apurados na investigação e divulgado pelo supremo Tribunal de Justiça do Canadá. “Depois de matar os homens, com o intuito de evitar ser detectado, desmembrou os corpos.”

Em tribunal, o juiz fez uma descrição detalhada de como foram os crimes praticados. Em alguns casos, os restos mortais das vítimas foram descobertos em vasos de plantas no terreno onde McArthur trabalhava como jardineiro. Numa residência sénior, McArthur cortava a relva e, em troca, deixavam-no usar um barracão para guardar as suas ferramentas. A polícia canadiana encontrou ainda restos mortais junto a uma ravina.

Por vezes, o homicida montava um cenário e fotografava os homens que matara, ficava com objectos do morto em jeito de lembrança do que fizera. “É satisfatório saber que ele vai para a prisão e, provavelmente, não vai sair. É um alívio”, contava Candace Shaw, vizinha do homicida, ao jornal canadiano “The Star”.

Quem é Bruce McArthur?

Bruce McArthur casou com a namorada do liceu, foi pai de dois filhos - hoje é também avó -, mas acabaria por se afastar da família quando assumiu ser homossexual e se mudou para uma casa dos pais em Toronto. Na comunidade do bairro gay era conhecido.

“Costumava chamar-lhe Pai Natal”, recordou o dono de um bar, há um ano, quando o homem foi detido. McArthur, que chegou até a fazer de Pai Natal em centros comerciais, visitava muitas vezes o Zipperz, onde era frequente encontrá-lo a beber um copo e sentado a uma mesa num canto.

Em 2003, McArthur já fora condenado: dois anos em liberdade condicional, proibido de se aproximar de prostitutos e de andar pelas ruas do Gay Village. No seu apartamento, atacou um homem que havia contratado para ter relações sexuais. Bruce entregou-se à polícia e assumiu a culpa das suas ações. Uns anos depois, um outro homem apresentou queixa às autoridades, após McArthur o ter tentado estrangular durante um encontro. Não houve condenação.

A atual investigação já foi considerada pelas autoridades do Canadá como uma das maiores de sempre na cidade de Toronto. E ainda continua porque é possível que McArthur tenha feito mais vítimas.