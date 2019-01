Mulher fica presa três dias num elevador em Nova Iorque

Uma mulher ficou presa durante três dias num elevador em Nova Iorque antes de os bombeiros serem finalmente alertados e a libertarem. Marites Fortaliza, de 53 anos, trabalha há 18 anos para o multimilionário Warren Steffens e a sua mulher. Na sexta-feira passada, encontrava-se na casa de cinco andares que eles têm no Upper East Side - talvez a zona mais cara de Manhattan - quando entrou no elevador e ficou presa entre o segundo e o terceiro andares.

Como os Steffens tinham ido passar o fim de semana fora, não havia ninguém para a ajudar. Embora a lei ordene que haja um botão de alarme sempre que um elevador não tenha ninguém a tomar conta dele em permanência, esse mecanismo de segurança parece não ter funcionado, o que obrigou Fortaliza a passar o fim de semana presa, como acontece de vez em quando em Nova Iorque.

Segunda-feira de manhã, foram fazer uma entrega à casa e ninguém atendeu. Contactados, os Steffens pediram a um familiar que fosse ver o que se passava e foi ele quem chamou os bombeiros, que libertaram Fortaliza. Estava compreensivelmente abalada mas calma, segundo a descrição de um vizinho que a viu ser levada de maca.

Agora falta inspecionar o aparelho para determinar se cumpria todas as regulamentações. Lamentando o sucedido, os Steffens referiram-se a Fortaliza como "um membro apreciado da família Steffens alargada" e manifestaram satisfação por ela estar bem, dizendo que vão tomar providências para o caso não voltar a repetir-se, segundo a Associated Press.

A casa data dos anos 20 do século passado. Steffens comprou-a por 8 milhões de dólares em 1999, já com o elevador instalado. Dono de um fundo de investimentos sediado no Arkansas, a lista dos 400 americanos mais ricos elaborada pela revista Forbes colocou-o no 302.º lugar.