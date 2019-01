May quer reabrir negociação de acordo para o Brexit

Theresa May quer reabrir com Bruxelas as negociações do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Esta terça-feira, a primeira-ministra esteve reunida com o seu Conselho de Ministros e assegurou que vai falar com os 27, refere a imprensa britânica.

Segundo a BBC, ainda esta terça-feira May vai entrar em contacto com os líderes europeus. A informação chega aos meios de comunicação alguns minutos antes de a governante iniciar no Parlamento o debate e votação da sua nova proposta para resolver o Brexit e das emendas propostas por deputados quer do Partido Conservador, quer das forças da oposição.

Líderes europeus têm repetido não estarem dispostos a reabrir o documento que demorou 17 meses a finalizar, mas deputados eurocéticos recusam-se a aprovar o texto por discordarem com a solução de salvaguarda para a Irlanda do Norte. Este mecanismo, conhecido por 'backstop', destina-se a evitar uma fronteira física entre aquela província britânica e a vizinha Irlanda de forma a respeitar os compromissos do acordo de paz de 1998.

Entretanto, os Trabalhistas já anunciaram que vão apoiar, e se for escolhida por Bercow, a emenda da deputada do Labour Yvette Cooper, que ppõe que, se não houver um acordo até 26 de fevereiro, o Governo tem de pedir um extensão do artigo 50 para negociar um novo acordo. Um adiamento da data de saída, disse uma fonte, citada pelo “The Guardian”, “pode dar uma janela temporária aos deputados para se entenderem sobre um acordo que una o país”.

No lado oposto, o governo e partido Conservador manifestaram apoio a uma proposta do conservador Graham Brady, que promete aprovar o Acordo se a solução de salvaguarda para a Irlanda do Norte, conhecida por backstop, for substituída por “disposições alternativas”.

Apesar de várias emendas terem sido apresentadas, com diferentes cenários, só algumas vão ser escolhidas pelo líder da Câmara dos Comuns, John Bercow. A votação só acontece após o debate, pelas 19h.

Depois de praticamente dois anos de negociações, o acordo alcançado em novembro passado entre o Governo de May e a UE a 27 foi “chumbado”, de forma expressiva, pela Câmara dos Comuns em 15 de janeiro - somente 10 semanas da data agendada para a consumação do ‘Brexit’, a 29 de março de 2019.