Guarda Civil vai pedir que os responsáveis pelo poço onde Julen caiu sejam julgados em tribunal

A Guarda Civil vai pedir que os responsáveis pelo poço em Totalán, Málaga, onde morreu Julen Jimenez, de dois anos, sejam julgados em tribunal, confirmou uma fonte da guarda ao diário “El Mundo”, acrescentando que será enviado um relatório para os órgãos judiciais competentes.

Este mesmo relatório já terá chegado às autoridades locais, que estão a investigar em paralelo se o proprietário do terreno — que é tio de Julen — ou o responsável pela abertura do poço, António Sánchez, podem vir a ser julgados por homicídio negligente ao não terem adotado as medidas de segurança necessárias para evitar a queda de Julen.

“Será a juíza a decidir, mas achamos que o dono da propriedade sabia da existência do poço e encomendou as obras ilegais que obrigaram a mover a pedra que estava a selar o furo.” Além disso, referiu a mesma fonte citada pelo jornal “El Mundo”, “organizou uma festa familiar com crianças pequenas sem medidas de segurança que pudessem evitar uma queda”. “Não havia qualquer sinalização. Este homem convocou a sua família para uma zona de obras ilegais, sem segurança, a poucos metros da vala onde estava o poço. Resta saber se estava consciente desta situação”. Outro agente da Guarda Civil esclareceu que estão a ser identificadas todas as pessoas e empresas que participaram nessas obras.

O Serviço de Proteção da Natureza (Seprona) fará chegar um relatório sobre o furo ilegal à Direção Geral de Minas e outros organismos públicos, e também sobre outro furo que foi feito sem autorização na mesma propriedade, embora se encontrasse devidamente sinalizado, diz o diário “El Mundo”.

Proprietário do terreno e responsável pela abertura do poço acusaram-se mutuamente nos seus depoimentos. Este último alegou que o tio de Julen lhe garantiu que a obra tinha sido autorizada, e o tio da criança, por sua vez, disse que o responsável pela construção assegurou que estava a cumprir todas as normas.

Depois de 13 dias de trabalhos de resgate, Julen foi finalmente encontrado sem vida no sábado passado. Segundo a autópsia realizada ao corpo, a criança de dois anos sofreu um “traumatismo cranioencefálico grave”, tudo indicando que morreu depois de uma queda de dezenas de metros.