Brumadinho. Balanço sobre para 84 mortos, cinco pessoas foram detidas

No dia em que as autoridades anunciaram a detenção de cinco pessoas, no âmbito da investigação à rutura da barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, o responsável pela proteção civil a operar na área atualizou o balanço das vítimas mortais, que subiu para 84 pessoas. 276 continuam desaparecidas, com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais a confirmar que nenhuma vítima foi encontrada com vida esta terça-feira - é o terceiro dia negro em matéria de salvamentos.

Entre os detidos estão dois engenheiros subcontratados, que recentemente tinham atestado as condições de segurança e estabilidade da barragem, e três funcionários da empresa de mineração Vale.

As ordens são de prisão temporária com validade de 30 dias, precisaram as autoridades, e foram emitidas “com o objetivo de apurar responsabilidades criminais” neste processo.

A rutura da barragem aconteceu na sexta-feira, provocando uma avalanche de água e lama que varreu quilómetros à sua frente. Várias casas foram arrastadas.

Em conferência de imprensa, o presidente da mineira Vale, Fabio Schvartsman, afirmou que irá encerrar todas as barragens semelhantes às que romperam recentemente, como a de Brumadinho e de Mariana.

De acordo com Fabio Schvartsman, citado pela plataforma de notícias G1, apesar de auditorias recentes dizerem que todas as estruturas da empresa estão em perfeitas condições, a empresa decidiu ser prudente e encerrar as barragens: "Resolvemos não aceitar apenas esses pareceres e decidimos agir de outra maneira", disse.

"Os projetos estão prontos e serão enviados aos órgãos responsáveis nos próximos 45 dias e após a concessão das licenças ambientes iniciaremos imediatamente o processo para que todas sejam descomissionadas", afirmou o presidente da companhia, informando que os cinco mil trabalhadores dessas barragens deverão ser integrados pela Vale noutros polos.

O dirigente frisou ainda que, com o encerramento das estruturas, a Vale, uma das maiores exportadoras de ferro do mundo, vai deixar de produzir anualmente 40 milhões de toneladas de minério de ferro.

"É um esforço inédito de uma empresa de mineração no sentido de dar resposta cabal à altura da enorme tragédia que tivemos em Brumadinho", disse Schvartsman à imprensa brasileira.