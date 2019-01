Brexit. Deputados britânicos aprovam emenda que rejeita saída da UE sem acordo

Das sete emendas votadas, foi uma das duas aprovadas pelo Parlamento britânico. A proposta apresentada pela deputada Caroline Spelman, que determina que o Parlamento tudo faça para que o Reino Unido não saia da UE sem acordo, recebeu luz verde, somando 318 votos a favor (310 deputados votaram contra). O texto não implica que o Governo fique legalmente obrigado a agir em conformidade.

A segunda aprovação do dia foi para a emenda associada a Graham Brady (317 para 301 votos), e que implica a rejeição da solução conhecida como ‘backstop’, negociado com a UE. Ao ser aprovada a sua substituição por “disposições alternativas”, May terá agora de apresentar esta posição a Bruxelas, para tentar uma renegociação nesta matéria.

Sem novidade, acabou derrotada a emenda proposta pelo partido Trabalhista. Oposição pedia a negociação de uma “união aduaneira permanente com a União Europeia”, mas foram 327 os deputados a vatarem contra. A favor, foram 296.

Outras quatro propostas acabaram derrotadas também. A do Partido Nacional Escocês (327 votos contra e apenas 39 a favor), que pedia um adiamento do Artigo 50, a exclusão de possibilidade de saída sem acordo e que o “povo escocês não seja retirado da UE contra a sua vontade”; uma outra no mesmo sentido, solicitando à UE o adiamento do Brexit (sem especificar por quanto tempo) em caso de não haver acordo até ao final de fevereiro; a do conservador Dominic Grieve e a que foi submetida por Yvette Cooper.

A de Grieve propunha colocar nas mãos dos parlamentares, em seis dias, o debate e votação das opções alternativas ao Brexit. A votação foi mais equilibrada, mas ainda assim terminou rejeitada por 321 deputados. 301 votaram a favor.

Já a emenda de Yvette Cooper, previa um adiamento do Brexit por mais nove meses, em caso de não se chegar a um acordo até meados de fevereiro. Registou também uma votação mais “renhida”, com 321 votos contra e 298 a favor.

Diante dos deputados, Theresa May apresentou esta terça-feira com clareza o seu objetivo: “Temos de enviar a mensagem mais clara possível não sobre o que esta Câmara não quer, mas o que verdadeiramente queremos”.

A primeira-ministra britânica falava na abertura do debate sobre o Brexit, uma discussão crucial para decidir o rumo do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Horas antes, um porta-voz do seu gabinete confirmara a intenção de May reabrir o acordo de saída que assinou em novembro com os ainda parceiros europeus.

Depois de o parlamento ter rejeitado há duas semanas atrás por uma margem de 230 votos esse acordo de divórcio negociado com Bruxelas, em cima da mesa estão sete propostas (a votação começou às 19h).

Entre elas, pelo lado dos Trabalhistas, era defendida a negociação de uma união aduaneira ou a realização de um referendo; enquanto o Partido Nacionalista Escocês (SNP) pedia uma extensão do artigo 50.º, descartando uma saída sem acordo. Pretendia ainda impedir a saída da Escócia da UE contra a sua vontade.

May pretende apresentar um novo acordo a Bruxelas até 13 de fevereiro. “Não falo de mais trocas de cartas, mas sim de uma alteração significativa e legalmente vinculativa ao Acordo de Saída”, esclareceu durante o debate, sublinhando que fazê-lo “não vai ser fácil” e admitindo que tem várias dúvidas de que a UE o aceite fazer sem uma garantia.

Já esta terça-feira, no Parlamento, o líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn admitiu discutir com a primeira-ministra, Theresa May, uma solução para desbloquear o 'Brexit', desde que fique excluída a possibilidade de saída sem acordo na data prevista.