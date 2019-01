Asia Bibi é uma mulher livre. No corredor da morte oito anos, pode finalmente abandonar o Paquistão

Com o silêncio à volta. Foi assim que Asia Bibi, uma cristã paquistanesa, passou praticamente os últimos oito anos da sua vida. Numa solitária, abraçada pelo ferro frio numa qualquer catacumba no Paquistão.

Em 2010, após uma troca de palavras azedas com umas vizinhas, foi acusada de insultar o profeta Maomé. Bibi foi condenada à morte por blasfémia. A paquistanesa recorreu. O caso ganhou outros contornos quando Salman Taseer, um governador regional, levantou a voz por ela, acabando assassinado pelo próprio guarda-costas (que entretanto foi executado).

No último dia de outubro de 2018, o Tribunal Supremo do Paquistão reverteu a sentença e absolveu aquela mãe de cinco filhos. Sete dias depois, Asia Bibi foi libertada. Apesar da libertação, a paquistanesa não esteve realmente livre, pois foi mantida num local secreto, para evitar que os extremistas que a ameaçavam, e ainda ameaçam, de morte agissem. O advogado, Saiful Malook, também abandonou o Paquistão, rumando à Holanda.

ASIF HASSAN

Registaram-se vários protestos violentos no Paquistão após a decisão do tribunal. De acordo com o “Guardian”, os extremistas colocaram em marcha, em novembro, a caça à família de Bibi na zona onde viviam, batendo de porta em porta, com fotografias da paquistanesa.

A blasfémia, conta este artigo do Expresso sobre o caso, é uma realidade extremamente sensível no Paquistão e muitas vezes existem acusações não provadas que resultam em linchamentos.

O Supremo confirmou a absolvição esta terça-feira. Asia Bibi está livre para abandonar aquele país, algo que as filhas já fizeram: terão viajado para o Canadá, um dos países que lhes ofereceu asilo.