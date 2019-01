As sanções à petrolífera venezuelana e o bloco de notas de Bolton. Vão os EUA intervir militarmente?

Os EUA impuseram esta segunda-feira sanções à empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). O conselheiro de segurança nacional norte-americano, John Bolton, disse que o Presidente Nicolás Maduro e os seus aliados “já não podem pilhar os recursos do povo venezuelano”, prometendo continuar a denunciar a “corrupção” do regime.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, esclareceu que as receitas da compra do petróleo venezuelano seriam retidas a partir de agora mas que a empresa estatal poderia evitar sanções se reconhecesse Juan Guaidó como Presidente do país. Na semana passada, Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, autoproclamou-se Presidente interino da Venezuela.

A medida bloqueia toda a propriedade e interesses da PDVSA sujeitos à jurisdição de Washington e proíbe cidadãos norte-americanos de fazerem transações com a empresa. No entanto, Mnuchin sublinhou que a subsidiária americana Citgo, detida maioritariamente pela petrolífera venezuelana, poderia continuar a operar se os seus lucros fossem depositados numa conta bloqueada nos EUA, não acessível a Maduro.

Ações legais VS novas nomeações

Maduro disse à PDVSA para lançar “ações políticas e legais” nos tribunais norte-americanos e internacionais para proteger a Citgo, enquanto Guaidó instou o Congresso venezuelano a nomear novos chefes para as empresas com o objetivo de assumir o controlo dos ativos do país.

A Venezuela é muito dependente dos EUA ao nível das receitas de petróleo, sendo o mercado americano recetor de 41% das exportações petrolíferas de Caracas.

O estranho caso do bloco amarelo

Ao responder às perguntas dos jornalistas, Bolton segurava um bloco de notas amarelo com duas linhas rabiscadas que motivaram muita especulação. “5.000 soldados para a Colômbia”, dizia a segunda linha do bloco, que estava à vista de todos.

Segundo o jornal “USA Today”, um porta-voz da Casa Branca não fez nada para acabar com a especulação sobre uma possível mobilização de tropas americanas para a Colômbia. Questionado sobre se as notas de Bolton significavam que os EUA estavam a planear enviar tropas para o país vizinho da Venezuela, o porta-voz limitou-se a repetir a declaração feita na semana passada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump: “todas as opções estão em cima da mesa”.

A embaixada da Colômbia não comentou o caso.