“Aceito que esta Câmara não quer o acordo que apresentei”: May assegura “alteração legalmente vinculativa”

A única forma de evitar um Brexit sem acordo é chegando a um acordo. A mensagem passada esta terça-feira por Theresa May ao Parlamento britânico confirmou aquilo que já havia dito ao seu Conselho de Ministros: que pretende reabrir as negociações com a União Europeia. E o debate e votação desta terça-feira, defendeu, são importantes para mostrar a Bruxelas o que o Reino Unido quer.

“É muito claro o que esta Câmara não quer. Não quer sair [da UE] sem acordo, não quer eleições legislativas. Aceito também que esta casa não quer o acordo que apresentei”, disse May. “Hoje precisamos de uma enfática mensagem daquilo que queremos”, acrescentou.

O objetivo, defendeu perante os deputados, é apresentar um novo acordo a Bruxelas até 13 de fevereiro. “Não falo de mais trocas de cartas, mas sim de uma alteração significativa e legalmente vinculativa ao Acordo de Saída”, esclareceu May, que sublinhou que fazê-lo “não vai ser fácil” e admitindo que tem várias dúvidas de que a UE o aceite fazer sem uma garantia.

E depois, May foi falando das emendas que esta terça-feira estão em debate. Entre críticas ao facto de não ter conseguido discutir o tema com os Trabalhistas, May classificou a proposta de Corbyn como pouco clara.

“Os problemas não vão desaparecer se adiarmos o dia de saída”, disse já em referência à proposta da trabalhista Yvette Cooper, propõe que, se não houver um acordo até 26 de fevereiro, o Governo tem de pedir uma extensão do artigo 50 para negociar um novo acordo. “As consequências práticas da emenda não seriam evitar um não-acordo, mas sim adiar o Brexit.”

Sobre as emendas de Cooper e Grieve, considerou que estão “profundamente mal conduzidas”.

“Estender o artigo 50 não significa uma saída sem acordo”, disse e insistiu, voltando a falar na importância de o Parlamento chegar a um acordo. “Façam isso e eu batalho pela reabertura da negociação.”

Esta terça-feira, a governante deu início, no Parlamento, ao debate e votação da sua nova proposta para resolver o Brexit, bem como das emendas propostas por deputados quer do Partido Conservador, quer das forças da oposição. Apesar de várias emendas terem sido apresentadas, com diferentes cenários, só algumas vão ser escolhidas pelo líder da Câmara dos Comuns, John Bercow. A votação só acontece após o debate, pelas 19h.

Depois de praticamente dois anos de negociações, o acordo alcançado em novembro passado entre o Governo de May e a UE a 27 foi “chumbado”, de forma expressiva, pela Câmara dos Comuns em 15 de janeiro - somente 10 semanas antes da data agendada para a consumação do ‘Brexit’, a 29 de março de 2019.