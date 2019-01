A história dos Ritchie Boys, “que voltaram ao inferno do qual haviam escapado por pouco”

À primeira vista parece ter sido só um acerto de contas, vários acertos de contas depois de um longo período de perseguição, tortura e morte, mas aquilo que muitos refugiados judeus nascidos na Alemanha fizeram ao chegar aos EUA pode ser encarado de outra forma, como um ato de altruísmo, por exemplo, ou de “coragem”, como escreve o jornal espanhol “El País” no artigo que dedica ao tema por ocasião da publicação em Espanha do livro “Sons and Soldiers”, de Bruce Henderson (ou “Hijos y soldados”, em espanhol). “É preciso ter coragem para voltar ao inferno do qual escapaste por pouco.”

O que fizeram foi alistar-se no Exército norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial e aceitar ser integrados nas várias unidades que interrogavam prisioneiros alemães assim que estes eram detidos. Estavam praticamente na primeira linha do combate e arriscavam “mais a vida do que outros soldados”, uma vez que “para eles cair nas mãos do Exército de Hitler era sinónimo de morte certa” — foi esse, aliás, o destino de muitos. Vestir uniformes americanos tendo sotaque alemão também não ajudava a conquistar a confiança dos seus colegas soldados, companheiros de missão. Eram olhados com desdém, deles se esperando golpes a qualquer momento.

Duas palavras identificavam-nos — Ritchie Boys — pois eram treinados em Camp Ritchie, uma base secreta dos serviços de informação norte-americanos em Maryland. Um deles resumiu assim a missão do grupo a Bruce Henderson, autor de vários livros sobre guerras e também jornalista. “Se Eisenhower falava de uma cruzada na Europa, para nós era também uma causa sagrada privada. Era preciso derrotar os nazis, era preciso vencer o mal.” Outros contaram a sua história ao autor, desde o momento em que fugiram, crianças, da Alemanha nazi, seguindo atrás dos seus pais amedrontados, até integrarem como voluntários as fileiras do Exército. Descobrir que havia campos de concentração onde muitos dos seus familiares tinham sido encarcerados e assassinados foi um momento definidor para todos eles, de introspeção e revolta.

Bruce Henderson explica como é que eles se organizavam — eram poucos e formavam equipas pequenas, com quatro, seis homens, no máximo, alocadas a cada unidade que lutava na Europa. “Quando se tratava de entender a língua e a psicologia do inimigo, estavam em primeiro plano. Um relatório do Exército dos EUA mostra que cerca de 60% da informação mais valiosa recolhida durante a guerra foi obtida por estas equipas.”

Também contribuíram para tornar mais “científicos” os métodos de interrogatório, “mostrando que a tortura não era a forma mais eficaz de sacar informação”. “A pessoa torturada vai dizer tudo o que for preciso para parar de ser torturada, seja verdade ou mentira.” E os Ritchie Boys, continua o autor, “sabiam, melhor do que qualquer outra pessoa, como se comportavam os nazis e estavam determinados a não ser igual a eles”. Um destes soldados contou-lhe que uma vez teve de interrogar um membro das SS nazis e que, ao dizer-lhe que tinha estado preso no campo de concentração de Dachau, no sul da Alemanha, o militar interrogado “perdeu o controlo dos esfíncteres”.

Alguns dos judeus refugiados entrevistados por Bruce Henderson ainda estão vivos e o autor e jornalista acredita que a publicação do livro, que dará origem em breve a uma série televisiva, não sendo a homenagem definitiva que estes homens merecem, é um agradecimento pelo que fizeram. “O que mais me surpreendeu no meio disto tudo foi que a sua história nunca tivesse sido contada antes.”