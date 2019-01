Venezuela. EUA têm tido reuniões com governo de Maduro para aliviar tensão

O principal diplomata dos EUA em Caracas tem participado em várias reuniões com dirigentes governamentais venezuelanos para procurar aliviar a tensão bilateral, apesar do recente corte de relações, disse nesta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela.

Durante uma intervenção televisiva, o ministro Jorge Arreaza exibiu fotos com o encarregado de negócios dos EUA, James Story, e um dirigente governamental venezuelano como prova das reuniões. "Estamos a agir com boa-fé", disse Arreaza. "Desejamos ver os EUA a cooperarem também com boa-fé", acrescentou.

Os dois Estados cortaram relações na semana passada, depois de Donald Trump ter reconhecido o presidente do parlamento, Juan Guaido, como Presidente interino venezuelano, apesar de Nicolás Maduro manter o controlo do poder político. No impasse subsequente, os dirigentes norte-americanos classificaram Maduro como um "ditador" e reclamaram que se demitisse, enquanto Maduro acusou a Casa Branca de promover um golpe para o derrubar e se apossar dos vastos recursos do país em ouro e petróleo.

Maduro mandou regressar dos EUA os diplomatas venezuelanos e ordenou a saída do seu país de todo o 'staff' da representação dos EUA. Mais tarde, recuou para procurar manter um diálogo sobre a situação.

Arreaza adiantou que as reuniões entre Story e dirigentes governamentais venezuelanos ocorreram durante quatro dias consecutivos na última semana, incluindo quarta-feira, o dia em que Guaido se proclamou presidente interino, desencadeando confrontos entre manifestantes e a Guarda Nacional.

A 23 de janeiro, Juan Guaidó, o presidente do parlamento, autoproclamou-se Presidente interino da Venezuela perante uma multidão de opositores de Nicolás Maduro, prometendo um "governo de transição" e "eleições livres". Após eleições em que estiveram ausentes as principais forças da oposição, Maduro foi investido, a 10 de janeiro, para um segundo mandato como chefe de Estado e de Governo, cuja legitimidade não foi reconhecida por grande parte da comunidade internacional.

Neste cenário, a Venezuela enfrenta uma crise política que já levou vários países europeus, incluindo Portugal, a lançarem um ultimato ao Presidente Nicolás Maduro para convocar eleições no prazo de uma semana. Caso Maduro não o faça, Portugal, Espanha, Alemanha, França e Reino Unido vão reconhecer Juan Guaidó como chefe de Estado interino, com poder para conduzir o processo eleitoral.

A repressão dos protestos antigovernamentais da última semana na Venezuela já provocou 35 mortos e 850 detidos, de acordo com o mais recente balanço divulgado por diversas ONG. Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU. Na Venezuela residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.