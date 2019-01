Vacas doentes que nem se aguentavam de pé eram abatidas de noite

A Polónia é um grande exportador de carne, e o que agora denunciou um programa de investigação no canal televisivo TVN24 deve preocupar muita gente na Europa. Imagens obtidas com câmara oculta num matadouro de Mazovia, uma zona central da Polónia, mostram vacas doentes a serem levadas para o abate. As vacas encontram-se tão debilitadas que nem se aguentam em pé, tendo de ser arrastadas com cordas amarradas aos pés ou aos cornos.

Segundo o reporter Patryk Szczepaniak, que se infiltrou no matadouro e lá esteve quase três semanas, uma vez mortos os animais as suas carcaças eram automaticamente marcadas como seguras para consumo humano, sem a intervenção de qualquer profissional de saúde animal. Ele era uma das pessoas que fazia essa marcação e também tinha de raspar a carne com uma faca para eliminar quaisquer sinais de tumores ou outras doenças.

O cheiro a carne podre chegava a ser insuportável. Ainda por cima, dava-se por vezes carne daquela a quem trabalhava no matadouro. Como poderá acontecer a cidadãos de outros países europeus sem eles saberem, dado que 80 por cento da carne de vaca produzida na Polónia é exportada - mais de 400 mil toneladas por ano. E tem havido no país outros casos na mesma linha.

As operações agora exibidas na reportagem televisiva tinham lugar de noite. O supervisor oficial da área anunciou que há investigações em curso e o veterinário que tinha a cargo aquela exploração - e que se limitava a chegar de manhã para assinar os necessários papéis - já foi despedido.

Falando ao diário britânico The Guardian, o fundador do Institute for Global Food Security, Chris Elliot, explicou: "Se houver a mais pequena prova de que alguma desta carne deixou a Polónia, então existe o potencial para um alerta de segurança a nível europeu, com o envolvimento de muitas agências reguladoras e eventualmente de forças policiais em toda a Europa".