Turquia baixa os limites para 'comprar' a nacionalidade. Os novos candidatos são às centenas

Desde que a Turquia baixou os requisitos monetários do seu esquema 'cidadania por investimento', que atribui a nacionalidade a quem fizer investimentos no país, os pedidos multiplicaram-se. Centenas de cidadãos, em especial de países árabes, aproveitaram a oportunidade de se tornarem cidadãos turcos, com as facilidades que isso implica - por exemplo, de viajarem para certos países europeus onde a sua nacionalidade original poderia ser um obstáculo.

Segundo o diário britânico Financial Times, as novas regras baixam o limite de 3 milhões para 500 mil dólares (2,63 milhões de euros e 437,5 mil euros, respetivamente) quando se tratar de investimentos em capital. Para investimento imobiliário, o limite passa de um milhão para 250 mil dólares (875 mil euros e 219 mil euros).

Para cidadãos minimamente abonados de países como o Iémen, o Irão ou o Afeganistão, bastará comprar um ou dois andares para se passar a ser cidadão. E é justamente esse o objetivo, numa altura em que o setor da construção enfrenta enormes dificuldades no país.

Pessoas com quem o FT falou sugerem que a Turquia pode ser uma boa solução para muçulmanos que desejam viver num país de maioria islâmica e que seja relativamente moderno, em termos sociais e não só. E o próprio facto de ser mais fácil obter cidadania na Turquia do que em numerosos outros países evita um sentido de humilhação que esses países impõem aos candidatos.

O problema desse género de esquemas, e o motivo porque as autoridades europeias têm avisado vários países que os oferecem - ou praticam a versão menos generosa dos 'vistos gold', que apenas atribuem autorização de residência -, é terem um enorme potencial de abrir a porta à lavagem de dinheiro e a outros crimes, incluindo a evasão fiscal.

Segundo o Financial Times, o governo garante que faz a verificação dos candidatos à cidadania. O vice-ministro das Finanças diz que têm de ser gente respeitável. Mas nem sempre há-de ser fácil determinar de onde vem o dinheiro que transferem para território turco. E que muitas vezes vem dentro de malas transportadas pelos próprios.