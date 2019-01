“Somos melhores do que isto.” Harris Kamala arranca a campanha às presidenciais americanas

O anúncio da candidatura à Casa Branca aconteceu no dia de Martin Luther King, a 21 de janeiro. Os valores do país estão em causa, afirmou Kamala Harris na primeira ação de campanha da democrata, que arrancou oficialmente no domingo na sua cidade, Oakland. “A nossa democracia e o sonho americano estão a ser atacados como nunca.”

Depois da derrota de Hillary Clinton, em 2016, Harris corre agora para ser a primeira mulher no cargo. Correr é um bom verbo para esta mulher de 54 anos que tem sangue jamaicano nas veias. O pai e a mãe de Kamala, imigrantes de Jamaica e Índia, conheceram-se na Universidade de Berkeley e eram ativistas pelos direitos humanos.

Harris estudou Direito e, depois de passar pelo gabinete da procuradoria-geral da Califórnia, é senadora daquele Estado. “For the people” (pelas pessoas), é um dos slogans desta longa caminhada, que terá o seu ponto final no terceiro dia de novembro de 2020. Numa altura em que faltam 18 meses para as primárias democratas, existem já oito candidatos a afinar retórica e argumentos.

“Então, aqui estamos, aqui estamos…”, começou por dizer, rasgando um sorriso, garantindo o orgulho que sente por ser filha daquela terra. “A nossa democracia e o sonho americano estão a ser atacados como nunca. Temos de resolver uma questão fundamental: quem somos, como americanos”, disse no domingo, citada pelo “El País”. “Vamos dar uma resposta aqui mesmo: somos melhores do que isto.”

Kamala, que no púlpito tinha a mensagem “mandem mensagens sem medo”, meteu o dedo na ferida. “Digamos uma verdade incómoda: o racismo, a homofobia, o sexismo são reais neste país. E são formas de ódio antigas com novo combustível. E há que dizê-lo para poder lidar com isso”, atirou, sugerindo a seguir a ingerência russa em Washington - “há poderes estrangeiros a infetar a Casa Branca como malware”.

A senadora fechou o discurso anunciando que não vivemos tempos comuns. “E esta não será uma eleição comum. Mas isto é a nossa América. Depende de cada um de nós. Lembrem-se que nesta luta temos o poder das pessoas, podemos atingir os sonhos dos nossos pais e avós. Podemos curar a nossa nação. Podemos dar o futuro que as nossas crianças merecem. Podemos reivindicar o sonho americano para todos. E podemos restaurar a moralidade da liderança americana neste planeta."