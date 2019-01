Sobe para 60 o número de mortos em rutura de barragem no Brasil. E Robson é um deles

Paloma Prates da Cunha tem 23 anos e enviuvou quando a barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, rompeu e lhe matou o marido. Robson Máximo, 26 anos, é uma das 60 vítimas mortais do desastre e um dos 19 cadáveres já identificados pela polícia. O novo balanço foi confirmado pelas autoridades locais esta segunda-feira pela manhã.

“Não houve velório, o sepultamento durou apenas 15 minutos.” É um amigo de Paloma que conta ao jornal “Folha de São Paulo” como Robson foi enterrado no domingo, não muito longe do local do incidente.

Mas Paloma, que ainda está internada no hospital, também não sabe do filho Heitor, de um ano, e da irmã Pamela, de 13. Ainda espera encontrá-los, quer acreditar um milagre, disse. Os dois fazem parte dos quase 300 desaparecidos.

Quatro dias após a ruptura da barragem, seguem as operações de busca e salvamento - as equipas brasileiras contam com a ajuda de mais de uma centena de militares de Israel. A chuva e a lama húmida têm dificultado os trabalhos de resgate, que foram interrompidos na madrugada de domingo devido ao risco de colapso de outra barragem gerida pela mesma empresa, a mineira Vale. A sirene de alerta soou, levando 24 mil pessoas a abandonarem as suas casas. Entretanto, foi afastado o risco de ruptura de mais uma barragem e as pessoas foram autorizadas a voltarem a casa.

A rutura da barragem da empresa mineira Vale, no município de Brumadinho, ocorreu na passada sexta-feira, e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais que arrastou tudo à sua passagem.

A Vale é também a proprietária da barragem de Mariana, que colapsou há cerca de três anos e provocou 19 mortos, no que era até agora considerado o pior crime ambiental da história do Brasil. Desde essa altura, a maior produtora de ferro do mundo disse ter tomado as devidas precauções para evitar novos acidentes.