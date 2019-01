Operação de Bolsonaro demorou bem mais que o previsto mas “foi um êxito”

Por volta das 9h30 era suposto que a cirurgia de Jair bolsonaro já tivesse terminado. Chegaram as 9h30 e o Presidente brasileiro continuou na mesa de operações. Passou uma hora e outra. Só às 15h30 (mais duas horas em Portugal continental), é que os médicos terminaram de religar o intestino grosso de Bolsonaro. Apesar da demora, a intervenção foi “um êxito”.

“O boletim médico será divulgado logo que seja autorizado pela equipa médica. Às 17h00 vai haver um 'briefing' à imprensa com o porta-voz da Presidência da República, general Rego Barros, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo”, informa a presidência numa nota.

O Presidente do Brasil, que tomou posse há um mês, deu entrada na unidade ainda no domingo para preparação da operação, que deve demorar cerca de três horas. Depois deve continuar internado alguns dias. Desde que o Presidente foi para o hospital, foi o vice-presidente, General Hamilton Mourão, que assumiu interinamente o cargo. Mas só por 48 horas, porque Bolsonaro mandou organizar um gabinete de trabalho para poder exercer funções durante o internamento - estão previstos dez dias.

“Estou aqui em São Paulo, no Albert Einstein, onde amanhã [segunda-feira] a partir das 7h00 devo ser submetido à cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Deve durar por volta de três horas, mas, se Deus quiser, correrá tudo muito bem. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez. E obrigado também pelas orações. O Brasil é nosso”, disse Bolsonaro num vídeo publicado este domingo nas redes sociais.

A cirurgia desta segunda-feira é a última etapa da recuperação de Bolsonaro ao ataque durante a campanha eleitoral. O então candidato ao Planalto foi esfaqueado no abdómen e em poucos minutos transportado para o hospital. Foi ostomizado, ou seja, foi-lhe feita uma abertura no intestino grosso com ligação ao exterior. Neste caso, foi um procedimento temporário - em alguns casos é permanente -, que vai ser fechado e o intestino voltará a funcionar normalmente.

Esta é a terceira cirurgia de Bolsonaro desde o ataque com um faca de que foi alvo em setembro de 2017.