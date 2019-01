Morte de Julen. Dono da quinta pode ser acusado de homicídio por negligência

Terminada a operação de resgate, prossegue agora a investigação às circunstâncias que possibilitaram a queda e a consequente morte de Julen num poço ilegal de Totalán (Málaga). A justiça encarregou a Guarda Civil espanhola de reunir a informação necessária para avaliar quem é o responsável, centrando-se o trabalho dos peritos em duas figuras: David, o propietário da quinta onde ocorreu o acidente (e noivo de uma prima dos pais de Julen), e Antonio Sánchez, por ter aberto o poço e realizado outras obras ilegais.

Em causa está um possível crime de homicídio por negligência, cuja moldura penal prevê uma pena de um a quatro anos de prisão. Os dois homens já prestaram declarações, tendo os investigadores que recolher eventuais provas que atestem se estes tinham consciência de que o local estava destapado e dos riscos que isso representava.

Às mãos da juíza que tem o caso sob a sua responsabilidade já chegou um relatório detalhado dando conta de que o poço foi aberto no dia 18 de dezembro, no âmbito de umas obras que não foram licenciadas, escreve o El Mundo”. As autoridades apuraram também que os trabalhos se realizaram sem as necessárias medidas de segurança, procedimentos que não foram igualmente tomados para evitar acidentes no dia em que se realizou a reunião familiar que terminou em tragédia.

Em declarações prestadas ao jornal, um dos investigadores avança que caberá à juíza determinar se David sabia da existência do poço e se foi ele a encomendar as obras ilegais que implicaram a retirada da pedra que tapava a entrada do buraco. “O local não estava sequer assinalado” e ficava perto do sítio escolhido para a família comer a paella nesse dia, afirmou a mesma fonte.

Além das responsabilidades penais, há a considerar a responsabilidade civil. No caso de a família ou alguma das partes implicadas abrir um processo, a justiça prevê o pagamento de uma indemnização, cujo montante dependerá da avaliação que estabeleça a companhia de seguros considerando tratar-se da morte de um familiar direto. Mais, não está excluída a hipótese de o estado reclamar os custos da operação de resgate a Julen, estimados em dois milhões de euros.